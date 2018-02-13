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13 февраля 2018, 7:58 | Хоккей | ТАСС

Шипачев: Российские хоккеисты готовятся к матчам на ОИ с рабочим настроением

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры оставляют впечатление праздника, но российские хоккеисты готовятся к матчам на турнире с рабочим настроением. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Олимпийских атлетов из России Вадим Шипачев.

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© ИТАР-ТАСС

Первый матч на турнире российские хоккеисты проведут 14 февраля против словаков.

«Олимпиада — это праздник, и это ощущается. Готовимся к Играм в рабочем настроении», — сказал Шипачев.

По словам игрока, ему приятно встречать в Олимпийской деревне российских атлетов из других видов спорта. «По Деревне ходим, приветствуем друг друга. Мы живем в корпусе на пятом этаже, а женская команда — на 13-м. Поэтому пропускаем их в лифт, а сами по лестнице идем», — сказал Шипачев.

Проблем в том, что подопечные Олега Знарка не играли в ходе сезона со словаками, нет, считает нападающий команды Иван Телегин. «У нас есть тренеры, видео, разбираем игры. Самое главное, нам показывать свою игру, а не подстраиваться под соперников. Слабых команд здесь нет: в каждой из них, приезжающей на такой турнир, есть хорошие игроки, и всем есть, что доказывать на льду», — отметил он.

Российские хоккеисты на групповом этапе также сыграют со словенцами (16 февраля) и американцами (17 февраля).
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