Никита Нестеров: Сыграем под олимпийским флагом, но Россия будет в наших сердцах

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— Какие у вас эмоции перед первой в жизни Олимпиадой?

— Мне очень приятно, что тренерский штаб оказал мне доверие, вызвал в сборную, и я смогу выступить на Олимпийских играх. Эмоции только положительные.

— Насколько тяжело ощущать, что вы будете выступать на Олимпиаде не под российским флагом?

— Мы не обращаем на это внимания, готовимся в рабочем режиме. От игроков тут ничего не зависит. И пусть мы будем играть под олимпийским флагом, Россия всегда будет в наших сердцах.

— В последний раз отечественные хоккеисты сумели завоевать золото Игр еще до вашего рождения (в составе объединенной команды СНГ на Играх-1992 — прим. ТАСС). Насколько в этом плане победа будет для вас символичной?

— Настрой только на победу, а так загадывать пока ничего не буду.

— Перед Олимпиадой российские хоккеисты присутствовали на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Вам важно, что глава государства так поддерживает спортсменов в этой непростой ситуации?

— Безусловно, такое отношение со стороны президента страны для нас очень ценно, поскольку Владимир Путин, можно сказать, наш капитан. Его поддержка очень ощущалась, когда он пожелал всем российским спортсменам удачи на Олимпиаде. Сказанное Владимиром Владимировичем будет помогать нам во время соревнований.

— В течение трех сезонов вы выступали в Национальной хоккейной лиге, какие навыки игры в Северной Америке вам пригодились, чтобы войти в основную обойму национальной команды?

— Думаю, что пригодились все навыки, приобретенные за несколько последние лет, сложно выделить что-то определенное. Просто все так получилось, что все сложилось. Я еду на Олимпиаду и буду делать все, что от меня ждут и требуют.

— В олимпийской команде кроме вас еще двое челябинцев — Николай Прохоркин и Вячеслав Войнов. Среди запасных был еще один ваш земляк — Максим Шалунов. Не боитесь, что он может как-то поникнуть из-за того, что не попал в олимпийскую сборную?

— Таких опасений не было. Мы все взрослые люди, все понимаем, что к чему идет. Уверен, что Максим все осознает и знает, что нужно делать, — работать и доказывать.

— Еще один челябинец Валерий Ничушкин не попадет на Олимпиаду, поскольку не получил приглашения от Международного олимпийского комитета. Какие у него были эмоции, когда он узнал об этом?

— Мы об этом узнали, когда были на выезде в Казани. С такими вопросами к Ничушкину было бы некорректно подходить перед игрой, а после на эту тему не общались.

— Ожидаете ли вы получить удовольствие от участия в олимпийском турнире или же настраиваетесь на то, что будете чувствовать себя там, образно говоря, как на вражеской территории?

— Мы, спортсмены, должны выходить и играть, а всеми остальными вопросами занимается руководство. Все хоккеисты сосредоточены только на своей игре.

— Легко ли будет абстрагироваться от необходимости соблюдать правила МОК, связанные с запретом на использование любой национальной символики, и от постоянного контроля на Играх?

— На самом деле, это не важно. Мы все профессионалы, знаем, как себя нужно вести. Думаю, это большого труда не составит.

— Будет ли вас кто-то поддерживать в Пхёнчхане из родных?

— Да, планирует прилететь жена. Думаю, много друзей и вообще болельщиков приедут на Олимпиаду и из моего родного Челябинска.

— Хотели бы, чтобы приехал в Южную Корею ваш отец, который сыграл немаловажную роль в вашем хоккейном становлении?

— Конечно, отец хотел бы поддерживать меня и нашу команду в Пхёнчхане. Но не получается, к сожалению.

— Прошлым летом вы часть отпуска проводили на Камчатке. Впервые оказались там?

— Меня туда пригласил тесть. Мы приехали, нам все понравилось, там красивая природа. Даже возникло потрясающее ощущение, что нахожусь словно на краю земли. Думаю, в будущем Камчатка, как и Челябинская область, будет поставлять хоккейные кадры для ведущих клубов страны. У нас в каждом регионе есть хоккейные школы, и оттуда вырастают хорошие игроки. Камчатка не исключение, и у нее все впереди.

— Вашему сыну скоро исполнится два года. Не думали, чтобы он в будущем начал заниматься хоккеем?

— Об этом пока тоже еще не задумывались. Пока наслаждаемся каждым моментом, проведенным с нашим ребенком. Все идет своим чередом, мы не забегаем вперед.

Биография Никиты Нестерова:

Никита Нестеров родился 28 марта 1993 года в Челябинске, защитник. Воспитанник хоккейной школы «Трактора». С 2009 года выступал за команду Молодежной хоккейной лиги «Белые Медведи», с 2011 года начал выступать за челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)"Трактор. В том же году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в пятом раунде «Тампа-Бэй».

В составе челябинской команды стал финалистом Кубка Гагарина (2013).

С 2013 года начал выступать в фарм-клубе «Тампы» — «Сиракузы». В НХЛ дебютировал в 2014 году. Финалист Кубка Стэнли 2015 года в составе «Тампа-Бэй». В январе 2017 был обменен в «Монреаль». В июле 2017 года подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

Бронзовый призер юниорского чемпионата мира (2011), серебряный (2012) и бронзовый (2013) призер молодежного чемпионата мира. В составе молодежной сборной России стал победителем Суперсерии с командами молодежных лиг Канады (2012). Участник Кубка мира 2016 года.

Беседовал Рустам Шарафутдинов.