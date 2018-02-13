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13 февраля 2018, 7:27 | Хоккей | ТАСС

СМИ: МОК призвал двух вратарей женской сборной США сменить шлем по политическим причинам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал вратарей женской сборной США по хоккею Николь Хенсли и Алекс Ригсби поменять игровые шлемы по политическим причинам. Об этом сообщает USA Today.

На шлемах игроков изображена Статуя свободы. МОК считает, что они нарушают 51-е правило Олимпийской хартии, согласно которому «запрещено использовать Олимпийские игры в качестве платформы для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды». В Федерации хоккея США отмечают, что продолжают обсуждение ситуации с МОК и окончательное решение будет принято до матча с командой олимпийских атлетов из России, который состоится во вторник.

Сборная США уже провела один матч на Олимпиаде, обыграв команду Финляндии со счетом 3:1. Ригсби и Хенсли остались в запасе, играла Мэдди Руни.
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