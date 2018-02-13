СМИ: МОК призвал двух вратарей женской сборной США сменить шлем по политическим причинам

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The International Olympic Committee views the image of the Statue of Liberty as a possible violation of its policy against political symbols. <a href="https://t.co/JWxS6QzTPe">https://t.co/JWxS6QzTPe</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympics</a></p>— USA TODAY (@USATODAY) <a href="https://twitter.com/USATODAY/status/963243203733475328?ref_src=twsrc%5Etfw">13 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На шлемах игроков изображена Статуя свободы. МОК считает, что они нарушают 51-е правило Олимпийской хартии, согласно которому «запрещено использовать Олимпийские игры в качестве платформы для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды». В Федерации хоккея США отмечают, что продолжают обсуждение ситуации с МОК и окончательное решение будет принято до матча с командой олимпийских атлетов из России, который состоится во вторник.

Сборная США уже провела один матч на Олимпиаде, обыграв команду Финляндии со счетом 3:1. Ригсби и Хенсли остались в запасе, играла Мэдди Руни.