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Президент федерации кёрлинга Дмитрий Свищёв доволен бронзой сборной России в дабл-миксте, заработанной в Пхёнчхане. Теперь ещё президент МОК Томас Бах должен сдержать обещание и вернуть России флаг на церемонии закрытия Олимпиады. Ну и Родченков — дурачок и инструмент решения политических вопросов, а фильмы с ним — в бан.

— Что скажете о бронзовой медали сборной России?

— Это огромный успех для всего российского кёрлинга. Всё-таки были в такой непростой ситуации, и я считаю, что, конечно, это победа для нас. Могло быть лучше, но это замечательный результат. Я поздравляю всех — всю нашу команду и в первую очередь спортсменов.

— Недавно вышел фильм с Родченковым. Видели?

— Нет. И никаких фильмов с ним смотреть не буду.

— Видели его новый облик?

— Нет. Что, женщиной стал? Мне говорили, что он стал похож на женщину — изменил не только внешность, но и пол. Потому что после того, что он творит, придумывает, только смена пола может спасти его от негодующих спортсменов, попавших под пресс.

— В интервью он говорит, что около 20 стран в мире используют систему допинга. Как думаете, будет ли расследование по этим его словам?

— Может, и 20, и 30. Спортивная фармакология нужна в любой стране мира. Но кто разбирается в этой сфере? Государственные институты. Болячки присутствуют везде, а в спорте всё это гипертрофируется. Ведь это более агрессивный образ жизни. Я не удивляюсь тому, что он сейчас говорит. Я общался со многими чиновниками, они шёпотом говорят: «Мы понимаем, что это политика, направленная против страны». Родченков — кукла, дурачок, который попался им, открывает рот, когда им нужно.

— Елена Вяльбе заявила, что Родченкова завербовали, ещё когда он работал в Северной Америке.

— Его сто процентов завербовали. Он однозначно работает с американскими спецслужбами, получает у них зарплату, хорошие деньги. Ему дали бюджет на лабораторию. Просто мы слишком много смотрим кино: представляем себе шпиионов в чёрных очках с шифровальным аппаратом. Но и войны бывают разные: информационные, экономические. Здесь тоже свои рычаги давления. Родченков — инструмент решения политических вопросов.

— Вяльбе считает, что ошибку совершили чиновники, которые допустили такое развитие событий.

— Вяльбе права — она известнейшая спортсменка, тренер, человек, руководитель федерации, который прошёл все круги ада. В отличие от многих, того же Родченкова, она знает эту проблему не понаслышке. И всегда была чистой. Она уверена в своих спортсменках.

Проблема началась, когда мы потеряли темп. Это произошло в 2015 году, когда была эта история с мельдонием, который рекомендовали на тестирование. Мы прозевали момент, потому что никому это было не надо. Но кто именно? Чиновники минспорта? Минздрава? Вряд ли.

— Возможно, тот же Родченков? Ведь он тогда был руководителем антидопинговой лаборатории и мог дать свою рекомендацию.

— Слушайте, он как большой начальник должен был в этот момент сказать: «Так, господа». А может, он вообще спровоцировал этот момент, специально так подал информацию и замылил нам глаза, чтобы мы не понимали, что творится. К сожалению, случилось то, что случилось.

— Днём ранее Томас Бах сфотографировался с нашим журналистом и российским флагом. Его спросили, не лицемерие ли это с его стороны…

— Бах исторически относится к России хорошо. Я с ним общался в Сочи — видел, как он к нам относится. Во многом то, что Россия сейчас находится на Олимпийских играх, — его заслуга. Другое дело, что Бах — заложник системы. Есть финансовый и политический рычаг давления на МОК, ФБР начало полномасштабную проверку. Это и есть послание для МОК — мол, вы у нас на крючке, и все ваши спонсоры могут от вас отвернуться и перестать давать деньги. Основной доход от телеправ им тоже дают американцы. Традиционно тот спортсмен, который подозревается в употреблении допинга, автоматически попадает под санкции спонсоров. Поэтому и Бах объявляет, что ни в каком виде не принимает решение CAS и не пригласит наших спортсменов.

— Закончится ли вся эта история после выборов президента РФ?

— Бах обещал, что всё закончится после Олимпиады и МОК начнёт отношения с ОКР с чистого листа. Надеюсь, что он сдержит своё слово и мы пройдём на церемонии закрытия под флагом России.

— Мы на этой Олимпиаде — гости?

— Я не увидел ни одного фактора, который нас дискриминировал бы. Корейцы — дружелюбные люди, все относятся к нам по-товарищески. Ничего сложного. Мы нормально работаем. Да, не так много флагов, как хотелось бы, не так много болельщиков — но они есть, наши, любимые. И они с российским флагом.

— Скелетонист Никита Трегубов пожаловался, что спортсмены из Канады и США с ним не здороваются. Такие заявления из уст российских спортсменов не опасны сейчас?

— Это эмоции любого из нас. Может, я бы сказал даже больше, чем Трегубов. Послал так послал — его личное дело. А если не здороваются — это тоже их личные проблемы.