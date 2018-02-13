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13 февраля 2018, 6:59 | Керлинг | ТАСС

Гудин: Российские керлингисты полностью контролировали игру в матче за бронзу Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий полностью контролировали игру в матче за третье место на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине дабл-микст. Такое мнение журналистам высказал тренер спортсменов Василий Гудин.

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© ИТАР-ТАСС

Во вторник россияне со счетом 8:4 победили команду Норвегии в матче за бронзу Олимпийских игр.

«Немного прослезился после окончания матча, — сказал Гудин. — Если бы до Олимпиады сказали, что будет бронза, то я бы ответил, что хочу медаль более высокого достоинства. Эти ребята были достойны играть в финале. Не думаю, что они спали после вчерашнего полуфинала со швейцарцами».

В четвертом энде Брызгалова двигалась назад и споткнулась о камень. «Опасений по поводу здоровья Анастасии после ее падения не было. Это показатель того, что она была очень сконцентрирована на игровой ситуации. Игра прошла полностью под контролем нашей команды, соперник немного нам помог в начале, а дальше уже мы не отдали победу — это был ключевой момент», — считает специалист.

«Если брать матчи на высоком уровне, то это был один из лучших на в исполнении Крушельницкого и Брызгаловой», — заключил Гудин.

Финал турнира, в котором встретятся сборные Канады и Швейцарии, состоится позже во вторник.
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Керлинг

Гудин: Иностранные СМИ во время ОИ интересуются только вопросами про допинг

Гудин: Иностранные СМИ во время ОИ интересуются только вопросами про допинг

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Иностранных журналистов во время общения с российскими керлингистами и их тренерами на Олимпийских играх-2018 ничего не интересует, кроме вопросов про допинг. Такое мнение журналистам высказал тренер Василий Гудин, который работает с российскими керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким.
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