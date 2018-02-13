Брызгалова и Крушельницкий испытывают двойственные чувства после завоевания бронзы ОИ

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Во вторник россияне со счетом 8:4 победили команду Норвегии в матче за третье место на Олимпийских играх.

«Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена — вместе смогли пережить вчерашнее поражение в полуфинале от швейцарцев и смогли выйти на сегодняшний матч одним целым. Мы знали, что можем выиграть медали, пусть это бронза, но для нас она очень важна. Возможно, мы во вчерашнем полуфинале могли выиграть, но побеждает сильнейший. Желаем удачи канадцам и швейцарцам в финале, но мы свое забрали», — сказала Брызгалова.

«Мы расслабленно начали турнир, но по его ходу набирали кондиции. Матч за третье место можно назвать одним из лучших в карьере. Чувствую, что выложился полностью. Ощущения двойственные — с одной стороны рады бронзе, с другой — очень обидно, что не получилось выиграть медаль более высокого достоинства», — сказал Крушельницкий.

Для команды олимпийских атлетов из России бронза Брызгаловой и Крушельницкого стала третьей наградой на нынешних Играх. «Мы наблюдали, как медаль выиграл Елистратов, он посвятил ее всем тем российским спортсменам, которых здесь нет. Подумала, что мы тоже должны, мы тоже можем. Другие спортсмены также могут посмотреть на нас и поверить в себя», — заключила Брызгалова.

Финал турнира, в котором встретятся сборные Канады и Швейцарии, состоится позже во вторник. Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

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