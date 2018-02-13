Трихичев выбыл из борьбы за медали в горнолыжной комбинации
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Трихичев не сумел финишировать в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане и выбыл из борьбы за медали.
На одном из поворотов представитель команды олимпийских атлетов из России упал и улетел в заграждения.
Победитель в горнолыжной комбинации у мужчин определится позднее во вторник по итогам слалома. Олимпиада завершится 25 февраля.
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