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13 февраля 2018, 6:18 | Лыжный спорт | ТАСС

Трихичев выбыл из борьбы за медали в горнолыжной комбинации

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Трихичев не сумел финишировать в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане и выбыл из борьбы за медали.

На одном из поворотов представитель команды олимпийских атлетов из России упал и улетел в заграждения.

Победитель в горнолыжной комбинации у мужчин определится позднее во вторник по итогам слалома. Олимпиада завершится 25 февраля.
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