Мозякин тренируется в тройке с Дацюком и Ковальчуком перед матчем со словаками
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Сергей Мозякин тренируется в одной тройке с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком накануне первого матча на олимпийском турнире против сборной Словакии. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.
Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
«белые»: Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Сергей Мозякин, Илья Каблуков;
«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;
«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов, Михаил Григоренко;
«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин.
Матч против словаков российские хоккеисты проведут 14 февраля.
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