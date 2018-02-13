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13 февраля 2018, 6:04 | Хоккей | ТАСС

Мозякин тренируется в тройке с Дацюком и Ковальчуком перед матчем со словаками

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Сергей Мозякин тренируется в одной тройке с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком накануне первого матча на олимпийском турнире против сборной Словакии. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

«белые»: Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Сергей Мозякин, Илья Каблуков;

«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;

«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов, Михаил Григоренко;

«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин.

Матч против словаков российские хоккеисты проведут 14 февраля.
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Хоккей

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