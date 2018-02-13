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13 февраля 2018, 5:50 | Зимние | ТАСС

Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине хафпайп

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хафпайп. В лучшей из своих трех попыток 17-летняя спортсменка показала результат 98,25 балла.

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© AP 2018

Второе место заняла китаянка Лю Цзяюй (89,75), третье — американка Ариэль Голд (85,75). Представительницы команды олимпийских атлетов из России не были заявлены для выступления в данной дисциплине.

Американские сноубордисты завоевали три золота в трех прошедших на данный момент видах. Ранее 17-летний Редмонд Джерард и 27-летняя Джейми Андерсон первенствовали в мужском и женском слоупстайле. Всего в активе сборной США шесть медалей на текущей Олимпиаде (три золотых, одно серебро и две бронзы).

Ким является четырехкратной победительницей Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games), а также двукратной чемпионкой зимних Юношеских олимпийских игр. Олимпиада в Пхёнчхане стала дебютной для Ким на взрослом уровне.
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