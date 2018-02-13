Журналист рассказал о планах России натурализовать казахстанку Галышеву перед ОИ-2014 через фиктивный брак
Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко вспомнил о планах России натурализовать казахстанскую могулистку Юлию Галышеву.
Эту историю он рассказал на странице в фейсбуке сразу после соревнований могулисток на Олимпиаде-2018, где Галышева выиграла «бронзу».
Затем в
«Во-первых, надо было договориться о гражданстве. Особых вариантов не было, кроме как выйти замуж за россиянина. При этом сама спортсменка была как бы уже… в некотором роде замужем. Ну вроде как решили — фиктивно разведется, фиктивно выйдет замуж. Я даже лично знаю человека, которого — пусть для начала и в шутку — собирались на ней женить :).
В целом все сложилось к лучшему для всех. В Сочи-2014 Галышева, скорее всего, еще не была готова на медаль, а к Пхенчхану, есть опасения, мы бы ее не сохранили в кондициях. Это в Казахстане с нее пылинки сдувают, а у нас во фристайле (особенно когда в 2016 году поменялось руководство федерации) такое вряд ли бы получилось. Другие времена, другие деньги.
Ну и да, стоит, наверное, добавить, что история эта неофициальная, никаких доказательств, что все было именно так, у меня нет. Мог и приврать, как говорится. Всем мир и олимпийского «золота»!.
Отметим, что перед стартом на Олимпиаде-2018 Галышева в интервью Vesti.kz вспомнила о попытках Канады и России переманить ее к себе. Она отметила, что предана родному Казахстану и в обоих случаях долго не думала.
На Олимпиаде-2018 Галышева выступала с травмой руки и, как призналась после финала, дважды находилась на грани. В первом интервью она поблагодарила свою команду и весь Казахстан за поддержку.
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