«Очень надо свиииип!»: как олимпийские супруги из России завоевали бронзу
И
наконец-то горячо обнялись после завершения матча. Вся страна ждала этих объятий 5 дней. Кёрлинг, дабл-микст, сборная России — с бронзой!
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Забыть о промахе
В кёрлинге одна команда может проводить в день
В первом энде право последнего броска выпало россиянам. Норвежцы легко отдали инициативу и к концу партии лишились всех своих гардов и камней в доме после удачного
Забрать чужую «подачу»
В первой тактической части второго энда россияне привели свой камень ближе к центру, но норвежцы окружили его со всех сторон, а значит в случае успешной заключительной попытки могли заработать сразу несколько очков. Однако Магнус Недреготтен промахнулся и вместо красного, российского, камня попал по своему жёлтому. Его подруге по команде пришлось задуматься и с грустью проводить взглядом очередной бросок Анастасии Брызгаловой, который также получился неидеальным. Но Магнус продолжил череду ошибок и подарил россиянам ещё один шанс. Крушельницкий идеально подогнал свой последний камень и осложнил норвежцам задачу до предела. Разбить всю нашу могучую кучку, как в бильярде, Кристин Скаслиен не удалось, и россияне получили ещё одно, говоря теннисным языком, брейковое очко.
В третьем энде россияне сразу подогнали два камня в центр, да ещё завели их за спины норвежских заградителей, а затем начали выстраивать гарды. Один из камней с трудом заехал за зачётную линию, заставив Брызгалову поволноваться и уповать на свип. Недреготтен ответил отличной попыткой, обвёл все российские гарды и привёл два своих в дом. В такой ситуации минимальный проигрыш энда был бы отличным сценарием для нашей команды. Задумавшись над тактическими хитростями, Анастасия споткнулась о собственный камень, а Александр решил поставить гард, чтобы осложнить сопернику последний бросок. Однако идеальный бросок норвежки всё же принёс им два очка в этом энде.
Обмен любезностями
В начале четвёртой партии Александру пришлось усиленно посвиповать, чтобы привести свой камень в центр дома. Не блещущий в этом матче точностью Магнус ничего с ним сделать в своей попытке не смог. Камни продолжили скапливаться в центре дома, но наш
Тренер россиян Василий Гудин в перерыве попросил забыть про счёт, ведь его подопечные уже не раз упускали преимущество на этом турнире. В пятом энде норвежцы получили более выгодную позицию при расстановке камней. Крушельницкий выбил два из трёх, но при этом один камушек краем зацепился за конец дома. Норвежцы, имея последнюю попытку, продолжили играть камни в дом.
Спасибо, Магнус!
Норвежцы стали точнее выполнять свои попытки, но при расстановке россияне привезли в дом больше камней. Недреготтен снова допустил грубую ошибку, давая возможность окончательно закрепить преимущество и взять под контроль ход игры. Брызгалова наказала соперников за оплошность идеальным
Норвежцы снова начали энд с «подарков», что в их положении было просто недопустимо. Два российских камня добрались до центра дома, осложнив норвежцам задачу до предела. Идеальным в такой ситуации для россиян было уступить одно очко и получить преимущество своего броска в решающем энде. Магнус в очередной раз проявил щедрость и милостиво промазал предпоследним броском. Александр свою попытку выполнил блестяще и поставил норвежцев перед дилеммой брать одно очко или признать поражение. Кристин промахнулась, возможно, тактически. Норвежцы получили право последнего броска, но выигрывать им нужно было три камня.
«Очень надо, свииип!»
Главным для россиян теперь было обойтись без грубых ошибок, но последняя партия получилась самой нервной и эмоциональной. Перед важнейшим броском наша команда взяла
Только после этого спокойные и рассудительные супруги Саша и Настя могли дать волю эмоциям и слезам в объятиях сначала друг у друга, а потом и наставника. Россия впервые в истории выиграла медаль Олимпийских игр в кёрлинге!
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