«Очень надо свиииип!»: как олимпийские супруги из России завоевали бронзу

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Забыть о промахе

В кёрлинге одна команда может проводить в день две-три игры. Поэтому всё же хорошо, что организаторы отвели для полуфиналови финала олимпийского турнира два разных игровых дня. Чтобы оправиться от промаха Александра Крушельницкого в заключительном броске полуфинального матча со швейцарцами, конечно, требовалось время. Соперниками россиян в противостоянии за бронзу стали норвежцы. В предварительном турнире наша пара взяла верх во втором туре, но с минимальным преимуществом, а в целом команды завершили турнир с равными показателями — четыре победы и три поражения.

В первом энде право последнего броска выпало россиянам. Норвежцы легко отдали инициативу и к концу партии лишились всех своих гардов и камней в доме после удачного тейк-аута (броска, выбивающего камни соперника) Анастасии Брызгаловой. В какой-то момент у россиян был шанс выиграть даже четыре очка в первой партии, однако норвежский визави одним ударом раскидал все российские камни. Россиянам пришлось заново выстраивать камни в доме, но фактор последнего слова оставлял им неплохие шансы на успех. Норвежцы в последней попытке упёрлись в наш гард. Крушельницкому оставалось лишь исполнить бросок и повести 2:0.

Забрать чужую «подачу»

В первой тактической части второго энда россияне привели свой камень ближе к центру, но норвежцы окружили его со всех сторон, а значит в случае успешной заключительной попытки могли заработать сразу несколько очков. Однако Магнус Недреготтен промахнулся и вместо красного, российского, камня попал по своему жёлтому. Его подруге по команде пришлось задуматься и с грустью проводить взглядом очередной бросок Анастасии Брызгаловой, который также получился неидеальным. Но Магнус продолжил череду ошибок и подарил россиянам ещё один шанс. Крушельницкий идеально подогнал свой последний камень и осложнил норвежцам задачу до предела. Разбить всю нашу могучую кучку, как в бильярде, Кристин Скаслиен не удалось, и россияне получили ещё одно, говоря теннисным языком, брейковое очко.

​​​​​​​Крушельницкий идеально подогнал свой последний камень и осложнил норвежцам задачу до предела. Разбить всю нашу могучую кучку как в бильярде Кристин Скаслиен не удалось и россияне получили ещё одно, говоря теннисным языком брейковое очко.

В третьем энде россияне сразу подогнали два камня в центр, да ещё завели их за спины норвежских заградителей, а затем начали выстраивать гарды. Один из камней с трудом заехал за зачётную линию, заставив Брызгалову поволноваться и уповать на свип. Недреготтен ответил отличной попыткой, обвёл все российские гарды и привёл два своих в дом. В такой ситуации минимальный проигрыш энда был бы отличным сценарием для нашей команды. Задумавшись над тактическими хитростями, Анастасия споткнулась о собственный камень, а Александр решил поставить гард, чтобы осложнить сопернику последний бросок. Однако идеальный бросок норвежки всё же принёс им два очка в этом энде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Primer blooper que veo en el Curling: Bryzgalova tropezando con la piedra y cayendo de culo.<br>Ta, igual la aplaudieron y se levantó. <a href="https://t.co/jg8T2KHsLK">pic.twitter.com/jg8T2KHsLK</a></p>— Facundo (@vitumen_occhio) <a href="https://twitter.com/vitumen_occhio/status/963217229885202432?ref_src=twsrc%5Etfw">13 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Обмен любезностями

В начале четвёртой партии Александру пришлось усиленно посвиповать, чтобы привести свой камень в центр дома. Не блещущий в этом матче точностью Магнус ничего с ним сделать в своей попытке не смог. Камни продолжили скапливаться в центре дома, но наш по-прежнему оставался ближе к центру. А затем Анастасия удачно разбила эту конструкцию сильным броском, оставив два наших камня ближе к центру. Можно было попробовать выбить и оставшийся в доме норвежский снаряд, но россияне решили осложнить по максимуму задачу сопернику в последней попытке. Норвежцы согласились уже отдать два очка, а завести третий камень Александру не удалось — 5:2 перед перерывом.

Тренер россиян Василий Гудин в перерыве попросил забыть про счёт, ведь его подопечные уже не раз упускали преимущество на этом турнире. В пятом энде норвежцы получили более выгодную позицию при расстановке камней. Крушельницкий выбил два из трёх, но при этом один камушек краем зацепился за конец дома. Норвежцы, имея последнюю попытку, продолжили играть камни в дом.

Россияне были согласны проиграть даже два очка в худшем случае, хотя последняя попытка давала шанс выбить оба норвежских камня. Анастасия не стала рисковать и согласилась на «плюс два», а её норвежская коллега обошлась без подарков.

Спасибо, Магнус!

Норвежцы стали точнее выполнять свои попытки, но при расстановке россияне привезли в дом больше камней. Недреготтен снова допустил грубую ошибку, давая возможность окончательно закрепить преимущество и взять под контроль ход игры. Брызгалова наказала соперников за оплошность идеальным тейк-аутом. Магнус реабилитировался в следующей попытке, а Анастасия ошиблась на ровном месте и выбила свой же камень из дома. Ситуация в игре едва не развернулась на 180 градусов. Норвежцы ждали от россиян ещё одной ошибки, а в итоге в последнем броске подставились сами. У Александра был шанс получить даже «плюс три», но в итоге он разбил весь дом, оставив лишь один свой камень. Интрига в партии сохранялась до конца.

Норвежцы снова начали энд с «подарков», что в их положении было просто недопустимо. Два российских камня добрались до центра дома, осложнив норвежцам задачу до предела. Идеальным в такой ситуации для россиян было уступить одно очко и получить преимущество своего броска в решающем энде. Магнус в очередной раз проявил щедрость и милостиво промазал предпоследним броском. Александр свою попытку выполнил блестяще и поставил норвежцев перед дилеммой брать одно очко или признать поражение. Кристин промахнулась, возможно, тактически. Норвежцы получили право последнего броска, но выигрывать им нужно было три камня.

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«Очень надо, свииип!»

Главным для россиян теперь было обойтись без грубых ошибок, но последняя партия получилась самой нервной и эмоциональной. Перед важнейшим броском наша команда взяла тайм-аут и долго обсуждала с тренером Василием Гудиным, как избавляться от норвежских камней. Шанс был отличным, но главным было не рисковать, а максимально себя обезопасить. Настя идеально завела камень в центр, поставив норвежцам шах и мат и загнав в цейтнот. «Очень надо, свииип!», — кричала она в следующей попытке супругу.

Александр исполнил попытку не идеально, но его соперница совершить чудо и выбить все камни так и не смогла. Есть историческая бронза!

Только после этого спокойные и рассудительные супруги Саша и Настя могли дать волю эмоциям и слезам в объятиях сначала друг у друга, а потом и наставника. Россия впервые в истории выиграла медаль Олимпийских игр в кёрлинге!

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/756001803000" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>