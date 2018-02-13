От Того до Таиланда: самый экзотический старт Олимпиады
Сегодня на Играх в Пхенчхане состоится гонка с пока самым экзотическим на этой Олимпиаде составом участников — лыжный спринт классическим стилем. «СЭ» рассказывает о самых необычных участниках.
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Саттар СЕЙД
Первый, кто привлекает внимание при изучении стартовых протоколов — лыжник из Ирана Саттар Сейд. Несмотря на то, что Иран и лыжный спринт — плохо сочетающиеся друг с другом слова, 30-летний уроженец Тегерана — не случайный участник этой Олимпиады. Для него эти Игры — вторые в карьере.
На первых, в Ванкувере-2010 он занял 89-е место в дистанции 15 километров свободным стилем. В Пхенчхане он, очевидно, рассчитывает на другой результат, но подняться намного выше будет трудно. Сейд никогда не выступал в Кубках мира, в его активе имеются старты на Дальневосточном Кубке и Балканском Кубке, лучший результат в них — 12-е место в гонке на 10 километров свободным стилем.
За карьеру иранец принимал участие в двух чемпионатах мира, где добрался до 85-го места на в гонке на 15 километров (2011). Кроме лыжных гонок Сейд занимается ориентированием на лыжах, на Азиаде 2011 года завоевал серебряную медаль в составе эстафетной команды.
Тариэль ЖАРКЫМБАЕВ
Еще один участник предстоящего спринта из не самой лыжной страны — Тариэль Жаркымбаев из Кыргызстана. 21-летний уроженец Бишкека — фанат и постоянный участник различных лыжных гонок с 8 лет.
За не самую длинную пока карьеру он успел выступить на приличном количестве крупных турниров, включая Универсиаду. Жаркымбаев — многократный чемпион Кыргызстана по биатлону и лыжным гонкам. Своим кумиром считает норвежского биатлониста Тарьея Бе, отчасти потому, что у них схожие имена.
Марк ЧАНЛУНГ
Представляющий Таиланд Чанлунг — третий участник вторничного спринта из экзотический для лыж страны. Родился этот спортсмен в Италии и долгое время представлял страну с Аппенинского полуострова, пока в прошлом году не получил тайское гражданство.
В 2017 году Чанлунг выступил на Азиатских играх в Саппоро, но его результаты не пошли в официальный зачет, так как он не успел стать полноправным участником сборной Таиланда. На Олимпиаде в Пхенчхане юридических проблем у 23-летнего спортсмена не возникло, и они с родной сестрой Карен стали единственными лыжники из Таиланда на Играх.
Темнокожая спортсменка из африканской страны Того — это настоящая экзотика для зимней Олимпиады. 23-летняя уроженка Нигера во вторник стартует в квалификации спринта под 53-м номером.
Как девушка из африканской глубинки может стать лыжницей? Дело в том, что Петижан переехала во Францию, когда ей было два года. В 12 начала заниматься лыжным спортом, но на юниорском уровне не демонстрировала больших результатов.
В марте 2013 года она предложила тоголезским функционерам свои услуги, и те с радостью приняли ее предложение. Они дали ей гражданство, и теперь Матильда — знаменосец своей исторической родины на Олимпийских играх.
Самане Бейрами БАХЕР
Особое удивление вызывает участие в Олимпиаде Самане Бейрами Бахер — девушки из Ирана. Ей 26 лет и для нее это первые Игры. Тем не менее определенная известность в лыжных кругах у нее имеется. Она уже восемь лет входит в национальную команду по лыжам, а в 2015 году удивила зрителей в шведском городе Фалун выходом на лыжню в короткой юбке. «В юбке комфортно, никаких проблем нет», — призналась девушка.
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