От Того до Таиланда: самый экзотический старт Олимпиады

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Саттар СЕЙД

Первый, кто привлекает внимание при изучении стартовых протоколов — лыжник из Ирана Саттар Сейд. Несмотря на то, что Иран и лыжный спринт — плохо сочетающиеся друг с другом слова, 30-летний уроженец Тегерана — не случайный участник этой Олимпиады. Для него эти Игры — вторые в карьере.

На первых, в Ванкувере-2010 он занял 89-е место в дистанции 15 километров свободным стилем. В Пхенчхане он, очевидно, рассчитывает на другой результат, но подняться намного выше будет трудно. Сейд никогда не выступал в Кубках мира, в его активе имеются старты на Дальневосточном Кубке и Балканском Кубке, лучший результат в них — 12-е место в гонке на 10 километров свободным стилем.

За карьеру иранец принимал участие в двух чемпионатах мира, где добрался до 85-го места на в гонке на 15 километров (2011). Кроме лыжных гонок Сейд занимается ориентированием на лыжах, на Азиаде 2011 года завоевал серебряную медаль в составе эстафетной команды.

Тариэль ЖАРКЫМБАЕВ

Еще один участник предстоящего спринта из не самой лыжной страны — Тариэль Жаркымбаев из Кыргызстана. 21-летний уроженец Бишкека — фанат и постоянный участник различных лыжных гонок с 8 лет.

За не самую длинную пока карьеру он успел выступить на приличном количестве крупных турниров, включая Универсиаду. Жаркымбаев — многократный чемпион Кыргызстана по биатлону и лыжным гонкам. Своим кумиром считает норвежского биатлониста Тарьея Бе, отчасти потому, что у них схожие имена.

Марк ЧАНЛУНГ

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/DYK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DYK</a>: Siblings Mark and Karen Chanloung are <a href="https://twitter.com/hashtag/Thai?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Thai</a> sports figures competing at <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> cross-country skiing, respectively for men’s and women’s categories. <a href="https://t.co/y3rscbJsCG">pic.twitter.com/y3rscbJsCG</a></p>— ASEAN (@ASEAN) <a href="https://twitter.com/ASEAN/status/962970141964169216?ref_src=twsrc%5Etfw">12 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Представляющий Таиланд Чанлунг — третий участник вторничного спринта из экзотический для лыж страны. Родился этот спортсмен в Италии и долгое время представлял страну с Аппенинского полуострова, пока в прошлом году не получил тайское гражданство.

В 2017 году Чанлунг выступил на Азиатских играх в Саппоро, но его результаты не пошли в официальный зачет, так как он не успел стать полноправным участником сборной Таиланда. На Олимпиаде в Пхенчхане юридических проблем у 23-летнего спортсмена не возникло, и они с родной сестрой Карен стали единственными лыжники из Таиланда на Играх.

Матильда-Амиви ПЕТИЖАН

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be-OkpoDhKc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be-OkpoDhKc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Opening ceremony #togo is coming ??❄ . . . #olympics #openingceremony</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/mathilde.petitjean/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> M A T H I I ❄</a> (@mathilde.petitjean) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-09T10:18:19+00:00">Feb 9, 2018 at 2:18am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Темнокожая спортсменка из африканской страны Того — это настоящая экзотика для зимней Олимпиады. 23-летняя уроженка Нигера во вторник стартует в квалификации спринта под 53-м номером.

Как девушка из африканской глубинки может стать лыжницей? Дело в том, что Петижан переехала во Францию, когда ей было два года. В 12 начала заниматься лыжным спортом, но на юниорском уровне не демонстрировала больших результатов.

В марте 2013 года она предложила тоголезским функционерам свои услуги, и те с радостью приняли ее предложение. Они дали ей гражданство, и теперь Матильда — знаменосец своей исторической родины на Олимпийских играх.

Самане Бейрами БАХЕР

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Who Is The Iran Flag Bearer? Samaneh Beyrami Baher Was Overcome With Emotion <a href="https://t.co/7LJ7S4lDaf">https://t.co/7LJ7S4lDaf</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OpeningCeremony?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OpeningCeremony</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympics</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://t.co/QUBEVKP4mc">pic.twitter.com/QUBEVKP4mc</a></p>— Alireza Tabatabaeenejad (@alirezat) <a href="https://twitter.com/alirezat/status/962228124652982272?ref_src=twsrc%5Etfw">10 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Особое удивление вызывает участие в Олимпиаде Самане Бейрами Бахер — девушки из Ирана. Ей 26 лет и для нее это первые Игры. Тем не менее определенная известность в лыжных кругах у нее имеется. Она уже восемь лет входит в национальную команду по лыжам, а в 2015 году удивила зрителей в шведском городе Фалун выходом на лыжню в короткой юбке. «В юбке комфортно, никаких проблем нет», — призналась девушка.