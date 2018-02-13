Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дисциплине дабл-микст

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За команду олимпийских атлетов из России выступали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, в состав сборной Норвегии входили Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Команда олимпийских атлетов из России во второй раз в рамках олимпийского турнира победила норвежцев — в матче предварительного раунда россияне первенствовали со счетом 4:3. Крушельницкий и Брызгалова стали первыми российскими керлингистами, завоевавшими медаль Олимпийских игр.

Несмотря на ранее начало матча, трибуны арены, на которой проводятся соревнования по керлингу, были заполнены практически полностью. По традиции, поддержать Брызгалову и Крушельницкого пришли члены женской российской команды по керлингу во главе с Викторией Моисеевой, девушки на протяжении всего матча подбадривали коллег различными кричалками. Болельщики норвежской сборной вели себя скромно, лишь изредка хлопая после удачных действий своих любимцев. Также за игрой с трибун наблюдала глава Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.

Таким образом, в активе олимпийских атлетов из России теперь три медали (одно серебро и две бронзы). Ранее шорт-трекист Семен Елистратов показал третий результат на дистанции 1500 м, а фигуристы стали вторыми в командном турнире.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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