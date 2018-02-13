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13 февраля 2018, 4:55 | Керлинг | ТАСС

Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дисциплине дабл-микст

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России победила сборную Норвегии в матче за третье место в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 8:4.

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© ИТАР-ТАСС

За команду олимпийских атлетов из России выступали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, в состав сборной Норвегии входили Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Команда олимпийских атлетов из России во второй раз в рамках олимпийского турнира победила норвежцев — в матче предварительного раунда россияне первенствовали со счетом 4:3. Крушельницкий и Брызгалова стали первыми российскими керлингистами, завоевавшими медаль Олимпийских игр.

Несмотря на ранее начало матча, трибуны арены, на которой проводятся соревнования по керлингу, были заполнены практически полностью. По традиции, поддержать Брызгалову и Крушельницкого пришли члены женской российской команды по керлингу во главе с Викторией Моисеевой, девушки на протяжении всего матча подбадривали коллег различными кричалками. Болельщики норвежской сборной вели себя скромно, лишь изредка хлопая после удачных действий своих любимцев. Также за игрой с трибун наблюдала глава Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.

Таким образом, в активе олимпийских атлетов из России теперь три медали (одно серебро и две бронзы). Ранее шорт-трекист Семен Елистратов показал третий результат на дистанции 1500 м, а фигуристы стали вторыми в командном турнире.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

© Ньюстюб
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Керлинг

Гудин: Иностранные СМИ во время ОИ интересуются только вопросами про допинг

Гудин: Иностранные СМИ во время ОИ интересуются только вопросами про допинг

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Иностранных журналистов во время общения с российскими керлингистами и их тренерами на Олимпийских играх-2018 ничего не интересует, кроме вопросов про допинг. Такое мнение журналистам высказал тренер Василий Гудин, который работает с российскими керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким.
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