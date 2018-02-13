Вчера на Играх в Пхенчхане прошли гонки преследования. У женщин победу одержала немка Лаура Дальмайер, у мужчин — француз Мартен Фуркад. Российские атлеты снова потерялись в глубине протокола. Спецкор «СЭ» подводит провальные итоги первых дней биатлонного турнира.

В биатлонном турнире прошло четыре гонки и результаты удручающие. Безусловно, нельзя не делать скидку на то, что наша команда фактически разгромлена. У нас есть два атлета у мужчин — Антон Бабиков и Матвей Елисеев, и две женщины — Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Никого из них нельзя назвать лидером сборной. Ясно, что без Екатерины Юрловой-Перхт и особенно без Антона Шипулина это не та команда, но нельзя сказать, что это спортсмены какого-то низкого уровня.

ДУХ ОЛИМПИАДЫ

В первых гонках на пьедестал попадали люди, которые на этапах Кубка мира не заезжали даже в десятку, а тем более в тройку. У мужчин в преследовании второе место занял швед Самуэльссон, который всего на 12 секунд отстал от Мартена Фуркада.

Для меня символом нынешнего русского биатлона является Бабиков. Говорят, он очень умный и толковый парень, но давайте посмотрим на его выступления и его слова. После спринта, где он занял 57-е место, он сказал, что не чувствует духа Олимпиады, что это не его команда, что настроя нет… Дескать, что говорить про Олимпиаду, это — не турнир. Вчера он проигнорировал общение с прессой, перепрыгнул через ограждение и ушел в обход, лишь бы только не оправдываться. Наверное, постеснялся собственных слов во время предыдущей гонки.

Выходит, что даже те, кто есть в команде, приехали не бороться. Но биатлон — это индивидуальный вид спорта, несмотря на то, что там есть эстафеты. А вы говорите, что Олимпиада не чувствуется. Я хочу спросить, а какой турнир тогда чувствуется? Кубок мира? Давайте смотреть результаты. Почти в 30 гонках у нас всего три бронзовые медали, две из них Шипулина и одна — в эстафете.

Как мы оценивали шансы наших биатлонистов еще до массовых отстранений? «Может быть, если повезет, Шипулин доедет до медали. А если звезды сложатся, то и Юрлова до чего-нибудь доедет. А если норвежцы “застрелятся”, то, может быть, мы зацепим что-то в эстафете», — говорили мы.

А как мы рассуждали 10 — 12 лет назад? Да даже в том же Ванкувере мы выиграли женскую эстафету и мужской масс-старт. До этого вообще любая медаль в эстафете, кроме золотой, для нас считалась неудачей.

ОДИН ГУБЕРНИЕВ В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Хуже всего то, что наши спортсмены на Олимпиаду приехали не готовые как ментально, так и физически. В спринте Акимова финишировала 20-й, несмотря на то, что отстреляла чисто. То есть степень ее готовности не позволяет ей претендовать даже на место в топ-20.

Боюсь, что сейчас эту тему заиграют и скажут нам: «Ребят, ну нашу команду разгромили еще до соревнований, а что вы хотели? Сейчас ребята вернутся, начнут выигрывать…» И получится, что в биатлоне как бы все хорошо. А у нас все очень плохо в биатлоне. Этот вид спорта в России деградировал. Почему лыжники не говорят: «Это не Олимпиада, у нас же нет Устюгова, Легкова». Нет, Денис Спицов берет и в скиатлоне приезжает четвертым, борется и не жалуется.

Мне кажется, что сейчас русский биатлон остался всего с одним воином — это Дмитрий Губерниев. Он блистательно продолжает комментировать, у него глаза не потухли. Он даже «мертвые» гонки, в которых комментатор должен застрелиться, превращает в шоу. Он дарит эмоции и надежду, он ищет для себя мотивацию, хотя сам оказался в сложной ситуации: два его вида спорта — лыжи и биатлон — были фактически уничтожены МОК. Но, к сожалению, один Губерниев — в поле не воин. Команды по биатлону у нас нет, и виноват в этом не только МОК.

ПОТЕРЯННАЯ КУЗЬМИНА

Вчера Анастасия Кузьмина выиграла серебро. Она третью Олимпиаду подряд берет медали. Она выиграла больше, чем все русские биатлонистки, вместе взятые. Она — наша девочка, сестра Шипулина, и ее в какой-то момент упустили. Я часто слышу аргументы: «На юношеском уровне не поймешь, ей сразу надо было давать место?» Да, надо было! Люди, которые несут ответственность за поиск талантов, должны были понять, что есть суперталант Кузьмина и нужно сделать все, чтобы ее сохранить. Сейчас же некоторые говорят, что в наших условиях она тоже бы потерялась. Это ли не приговор нашему биатлону?