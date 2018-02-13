Международный олимпийский комитет понес убытки в размере более $99 млн за 2017 год

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Издание отмечает, что организация планировала завершить год с более благоприятными финансовыми показателями, так как в 2017 году не проводились Олимпиады. Кроме того, ранее МОК заключил ряд крупных спонсорских контрактов на период с 2017 по 2020 годы.