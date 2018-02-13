Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
10 Россия 0 1 2
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32537807/
13 февраля 2018, 1:13 | Олимпизм | ТАСС

Международный олимпийский комитет понес убытки в размере более $99 млн за 2017 год

ТАСС, 13 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) отчитался об убытках в размере более $99 млн за 2017 год. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на финансовый отчет организации.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Издание отмечает, что организация планировала завершить год с более благоприятными финансовыми показателями, так как в 2017 году не проводились Олимпиады. Кроме того, ранее МОК заключил ряд крупных спонсорских контрактов на период с 2017 по 2020 годы.

В отчете указано, что Национальный олимпийский комитет (НОК) США получил по программе развития от МОК дотации в размере, превышающим суммарные показатели всех остальных комитетов — $91,6 млн (на финансирование остальных комитетов суммарно было выделено $77,9 млн). Также МОК отчитался о заключении в 2017 году контракта на строительство новой штаб-квартиры организации на сумму около $130 млн.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?