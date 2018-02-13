Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют 8 комплектов наград

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Белорусские спортсмены, у которых пока нет медалей, могут принять участие в распределении трех комплектов олимпийских наград. На лыжной трассе пройдут две спринтерские гонки классическим стилем.

В женском спринте выступят четыре представительницы Беларуси — Полина Сероносова, Анастасия Кириллова, Юлия Тихонова и Валентина Каминская. В стартовый протокол мужского спринта внесен только один белорусский лыжник — Александр Воронов.

Если не помешает погода, сегодня начнется турнир мастеров горнолыжного спорта. В соревнованиях комбинации (скоростной спуск и слалом) примет участие белорусский спортсмен Юрий Данилочкин.