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13 февраля 2018, 1:10 | Олимпизм | БЕЛТА

Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют 8 комплектов наград

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На зимних Олимпийских играх-2018 сегодня планируется разыграть восемь комплектов наград, однако количество медальных стартов может измениться из-за капризов погоды, как уже не раз случалось в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусские спортсмены, у которых пока нет медалей, могут принять участие в распределении трех комплектов олимпийских наград. На лыжной трассе пройдут две спринтерские гонки классическим стилем.

В женском спринте выступят четыре представительницы Беларуси — Полина Сероносова, Анастасия Кириллова, Юлия Тихонова и Валентина Каминская. В стартовый протокол мужского спринта внесен только один белорусский лыжник — Александр Воронов.

Если не помешает погода, сегодня начнется турнир мастеров горнолыжного спорта. В соревнованиях комбинации (скоростной спуск и слалом) примет участие белорусский спортсмен Юрий Данилочкин.

Кроме того, без участия белорусских атлетов будут разыграны медали в состязаниях по керлингу, сноуборду, конькобежному спорту, шорт-треку и санному спорту.
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