Олимпиада. Ирина Кривко о пасьюте: Уронила свои очки — пришлось потратить время, чтобы их надеть
Белоруска Ирина Кривко, показавшая 17-й результат в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, в комментарии для «Беларусь 1» рассказала, что потеряла на трассе очки.
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Видимо, что-то случилось...
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Палки в понедельник не сдувало?
Сдувало немного. Слегка замешкалась: уронила свои очки, подумала, что в такую ветреную погоду без очков
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