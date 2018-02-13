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13 февраля 2018, 1:07 | Биатлон | Прессбол

Олимпиада. Ирина Кривко о пасьюте: Уронила свои очки — пришлось потратить время, чтобы их надеть

Белоруска Ирина Кривко, показавшая 17-й результат в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, в комментарии для «Беларусь 1» рассказала, что потеряла на трассе очки.

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© РИА "Новости"

Палки в понедельник не сдувало?

Сдувало немного. Слегка замешкалась: уронила свои очки, подумала, что в такую ветреную погоду без очков как-то не очень. Пришлось потратить время, чтобы их надеть.
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