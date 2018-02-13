Еда в Олимпийской деревне: от кимчи и бульгоги до бургеров и пиццы

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Сразу отметим: спортсмены на Олимпийских играх голодными не останутся. Даже те, кто не любит морскую капусту и кимчи — в столовой Олимпийской деревни представлены кухни разных стран мира. Готовят, правда, корейские повара.

«У нас в столовой все равно больше азиатских блюд. Как спасаемся? Едим макароны в итальянской кухне», — говорит конькобежка Ангелина Голикова.

Но есть среди спортсменов и те, кому местная кухня понравилась.

«У меня проблем с корейской кухней нет, — рассказывал сноубордист Вик Уайлд, уже заезжавший в Корею на соревнования. — Бульгоги — мой фаворит». Бульгоги — закуска для говядины. Готовится, как правило, на открытом огне. Может быть острой. Подается с рисом или без — неважно, она сама по себе очень сытная.

Многие боятся экспериментировать с корейской кухней из-за изобилия в ней кимчи — капусты по-корейски. Ее подают буквально ко всему, и это ее запах царит во всех корейских ресторанах и закусочных. Кто-то разворачивается и уходит, а кому-то, наоборот, нравится. Пример? Саночник Семен Павличенко.

«Кимчи ел. В тесте! В общем, там внутри креветочка, кимчи — получается пельмешек такой», — рассказал Семен. Из привычного для россиян на вкус — большое разнообразие супов на говяжьем или курином бульоне, с тофу или без. Картофельные оладьи, рисовые пирожные. И, конечно, пирожки пян-се со всевозможными начинками, а также паровые сладкие булочки с фасолью. Они, к слову, отлично дополняют кофе, в котором недостатка тоже нет — в Канныне есть даже отдельная кофейная улица. Еду в столовой Олимпийской деревни хвалит и сноубордист Влад Хадарин.

«Начнем с того, что столовая работает 24 часа, — говорит он. — Помимо корейской национальной кухни — она очень острая — присутствуют бургеры и пицца. Это самое вкусное, поэтому на обед иногда можно себе позволить».