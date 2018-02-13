Сергей Калинин: «В Корее нам предстоит серьезная битва»

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Завтра на ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане стартует турнир по мужскому хоккею с шайбой. Российская сборная начнет групповой турнир матчем против команды Словакии. Шансы подопечных Олега Знарка принести нашему хоккею первое с 1992 года олимпийское золото будут во многом зависеть от игры «силового» звена. В его составе в Пхёнчхане наряду с форвардами ЦСКА Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным выступит нападающий СКА Сергей Калинин, вернувшийся в Россию из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед стартом нынешнего сезона.

В эксклюзивном интервью «Известиям» 26-летний форвард рассказал, как за два года его отсутствия изменилась Континентальная хоккейная лига (КХЛ), а также оценил шансы команд — участниц Олимпиады на победу в отсутствие представителей НХЛ.

— Для вас ожидание публикации списков олимпийцев, приглашенных МОКом, было напряжённым?

— На самом деле от нас решение МОКа не зависело. Поэтому мы с ребятами мысленно отключились от этой темы и сосредоточили всё внимание на том, чтобы готовиться к каждому матчу, показать лучшую игру в регулярном чемпионате КХЛ и попасть в другой список — список тренерского штаба нашей сборной. И дальше уже смотреть, как решится наша судьба. Конечно, было очень приятно увидеть себя в итоговом списке. Но было очень обидно за ребят, которые не поехали на Олимпиаду из-за того, что их отстранили. Или не пригласили — не знаю, как лучше сформулировать. Конечно, мы пытались найти для них какие-то слова поддержки, но, думаю, существует слишком мало слов, которые могут помочь в такой ситуации.

— Какой была первая реакция ваших партнеров по СКА Антона Белова и Сергея Плотникова, когда стало ясно, что они не приглашены на Игры?

— Даже не знаю, как описать их состояние. Думаю, никто лучше них об этом не скажет, если они вообще смогут выразить свои ощущения. Конечно, они очень сильно расстроились. Это Олимпиада, она проходит раз в четыре года. И мы все вкладываем огромный труд в то, чтобы принять в ней участие и победить. Трудно сказать, что ощущает человек, когда лишается этой возможности — причем вот таким образом.

— Сергей Плотников считался безоговорочным кандидатом в сборную — многие считали, что он будет играть в первом звене. Его отсутствие сильно осложнило подготовку к Играм?

— В ходе сезона тренеры пробовали разные сочетания, чтобы ребята в любой игровой ситуации могли сыграть максимально успешно. Чтобы в любом сочетании чувствовали себя уверенно, безболезненно перестраиваясь в ходе матчей и всего турнира. Но потеря Сергея и других ребят — очень неприятная история. Все они могли принести пользу команде. Теперь мы попытаемся сыграть и за них, и за себя.

— Как ощущаете себя в «силовом» звене — притом что считаетесь техничным игроком?

— Абсолютно нормально. Я готов выполнять те функции, которые мне поручат тренеры. Неважно, «игровое» это звено или «силовое» — эти термины достаточно условны. Хотя понятно, что нам с Андроновым и Телегиным предстоит очень много работы по разрушению, сдерживанию соперника, игре в меньшинстве. И мне очень комфортно с ними взаимодействовать на тренировках и играх.

— Вы выступаете в звене с игроками другого клуба, хотя изначально сильнейших хоккеистов в СКА и ЦСКА собирали для того, чтобы наиграть в КХЛ сочетания для сборной. Это нововведение оправдывает себя?

— Думаю, да. В течение сезона тренеры постоянно ротировали звенья, наигрывали разные связки. Это должно нам помочь сейчас, когда нужно будет перестраиваться с наименьшими потерями. Лично я не ощущаю дискомфорта от того, что играю с нападающими ЦСКА. Мы быстро нашли взаимопонимание и постоянно совершенствуем свою игру.

— По этапам Еврохоккейтура можно предположить, что будет представлять собой Олимпиада без хоккеистов НХЛ?

— Думаю, в этом нам очень помог нынешний формат Кубка «Первого канала». В первую очередь — помог нам. Да и всем остальным сборным тоже. Мы увидели, что на этом турнире собрались очень серьезные команды, несмотря на отсутствие ребят из НХЛ. Так что Олимпиада даже без них будет сильной. Да, некоторым пришлось с нуля строить свои коллективы, но я уверен, к Играм все подойдут в боевой форме. Будет очень жесткая борьба, и нужно относиться к каждому сопернику максимально серьезно. Важно то, что у нас отличная команда — и по игре, и по атмосфере. Мы готовы играть на победу в каждом матче.

— России поможет то, что наша хоккейная команда — самая молодая на Олимпиаде?

— Думаю, у нас задора побольше будет. Хотя это Олимпиада — на нее все едут побеждать. Так что, несмотря на все разговоры о фаворитах турнира, нас ждет очень серьезная битва, где каждая команда сыграет на максимуме своих возможностей.

— С момента вашего возвращения из-за океана прошло больше полугода. КХЛ сильно изменилась за время вашего отсутствия?

— Лига растет. Несмотря на все изменения, она прогрессирует. Думаю, ее выход на еще более высокий уровень — дело времени.

— Ожидали, что СКА с таким преимуществом выиграет регулярный чемпионат?

— Перед началом сезона мы даже не думали о том, чтобы выиграть регулярку. Просто готовились на сборах и понимали: нужно настраиваться на каждый матч, биться против каждого соперника. В начале чемпионата у нас было отличное физическое состояние, а с первыми победами на совершенно фантастический уровень вышли и эмоции. Но держать такую планку постоянно почти нереально. В середине сезона мы эмоционально просели и провели несколько неудачных матчей, потерпели поражения в пяти встречах — и везде проиграли сами себе. И с «Автомобилистом», и с минским «Динамо» дважды, и с «Сочи», и со «Спартаком». Пауза на Матч звезд КХЛ пошла нам на пользу. Сейчас чувствуем себя гораздо лучше и готовы играть на максимуме своих возможностей. Самое главное — проявить все свои качества на Олимпиаде и порадовать болельщиков победой.