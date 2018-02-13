Резцова: Нельзя осуждать российских биатлонисток на Олимпиаде в Пхенчхане

Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева на Олимпиаде в Пхенчхане в субботу заняли 20-е и 33-е места в спринтерской гонке, а в понедельник в гонке преследования финишировали 31-й и 52-й соответственно. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла оба старта.

«Я предвидела, что Дальмайер успешно выступит на Олимпиаде, я очень за нее рада. У нее было много регалий, а теперь есть еще и олимпийское золото. Она умница, подготовилась и подошла к Олимпиаде в нужной форме. Наших девочек осуждать нельзя. Если говорить о Кайшевой, уровень Кубка IBU — это не такой высокий уровень. Ни опыта, ни скорости, ни стабильности не хватает. Четырехлетие как минимум надо готовиться, чтобы стабильно выступать и быть уверенной на Олимпийских играх», — сказала Резцова РИА Новости по телефону.

«Не знаю, как работали с Акимовой. Однажды она выстрелила на Кубке мира на этапе, и все, она звезда, лидер. Какой лидер? Лидеры столько не проигрывают», — сказала Резцова.

Собеседница агентства подчеркнула, что претензий к российским биатлонистам быть не может. «Претензий нет ни к кому, ребята все сырые — как пацаны, так и девчонки. Они не готовы. Тренеры не плохие, но сами по себе малоопытные. Есть специалисты, которые работали на многие времена, их надо подключать на сборы, это должно исходить от (главы Союза биатлонистов России Александра) Кравцова. Когда я попросилась на чемпионат мира, потому что в Финляндии должна была дочь выступать, мне было сказано: денег нет в федерации. Это нормально?» — сказала Резцова.