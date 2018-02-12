Вяльбе: Знаменитый доклад Макларена — это чисто голливудская история
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как проходило заседание Спортивного арбитражного суда, по итогам которого были оправданы 28 российских спортсменов, ранее наказанных МОК за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.
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«Весь знаменитый доклад Макларена — это чисто голливудская история. Я присутствовала на всех судебных заседаниях CAS, который оправдал 28 российских атлетов. И это только начало. Сначала информатор ВАДА Григорий Родченков заявлял, чтобы в стене в лаборатории в Сочи была дырка, через которую ночью тайно меняли мочу. Потом заявил, что в лабораторию входил сотрудник ФСБ, у которого был доступ. Это все бред. Есть такое понятие: жизнь анализа. Как только спортсмен сдал анализ, на него заводится документ. Вот оставили пробирку, она стоит
Ему задают вопрос: вы запрашивали видео с видеокамер, которые установлены во всех лабораториях? Нет, потому что русские могли подделать видео. Далее. Вы обвинили свыше тысячи атлетов. С кем из них вы разговаривали или вступали в переписку? Ведь они же обвиняемые. Макларен говорит: я пытался связаться, но никто из спортсменов не захотел со мной говорить. А кто конкретно? И по какому телефону? Я не знаю, это делали помощники. Ему: вызовите помощников. Потом выясняется, что он соврал. Никто и не пытался связываться с русскими атлетами.
Сейф в Сочи взломать? Это невозможно. Сложнейшая система. Комиссарам ВАДА сразу будет понятно, что сейф вскрывали. Родченков утверждал, что, мол, комиссары были в сговоре, но многие комиссары — иностранцы. Обязательно должен присутствовать человек из другой страны. Это правило.
А что с пробирками? Сначала говорили, что вообще невозможно вскрыть. Там особый непробиваемый пластик. Потом вызвали в суд профессора Шампо, который заявил, что, возможно, русские вскрывали специальными щипчиками, как у дантистов. Мол, у них теперь есть опыт. Профессору удалось вскрыть пробирки, правда, пустые и не замороженные, а замороженный пластик ведет себя
И Родченков путался в показаниях, — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
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