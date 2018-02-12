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12 февраля 2018, 23:10 | Олимпизм | Чемпионат.com

Вяльбе: Знаменитый доклад Макларена — это чисто голливудская история

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как проходило заседание Спортивного арбитражного суда, по итогам которого были оправданы 28 российских спортсменов, ранее наказанных МОК за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

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© РИА "Новости"

«Весь знаменитый доклад Макларена — это чисто голливудская история. Я присутствовала на всех судебных заседаниях CAS, который оправдал 28 российских атлетов. И это только начало. Сначала информатор ВАДА Григорий Родченков заявлял, чтобы в стене в лаборатории в Сочи была дырка, через которую ночью тайно меняли мочу. Потом заявил, что в лабораторию входил сотрудник ФСБ, у которого был доступ. Это все бред. Есть такое понятие: жизнь анализа. Как только спортсмен сдал анализ, на него заводится документ. Вот оставили пробирку, она стоит полтора-два часа под контролем сотрудника ВАДА, потом ее отвозят в сейф, где она морозится. На ночь не остается НИ ОДНА ПРОБА! Каждое передвижение фиксируется в документе. Арбитражный суд в Швейцарии все эти документы принял. И вот на суде Макларена спрашивают: вы изучали документы «жизнь анализа»? Он в ответ: передо мной такой задачи не стояло.

Ему задают вопрос: вы запрашивали видео с видеокамер, которые установлены во всех лабораториях? Нет, потому что русские могли подделать видео. Далее. Вы обвинили свыше тысячи атлетов. С кем из них вы разговаривали или вступали в переписку? Ведь они же обвиняемые. Макларен говорит: я пытался связаться, но никто из спортсменов не захотел со мной говорить. А кто конкретно? И по какому телефону? Я не знаю, это делали помощники. Ему: вызовите помощников. Потом выясняется, что он соврал. Никто и не пытался связываться с русскими атлетами.

Сейф в Сочи взломать? Это невозможно. Сложнейшая система. Комиссарам ВАДА сразу будет понятно, что сейф вскрывали. Родченков утверждал, что, мол, комиссары были в сговоре, но многие комиссары — иностранцы. Обязательно должен присутствовать человек из другой страны. Это правило.

А что с пробирками? Сначала говорили, что вообще невозможно вскрыть. Там особый непробиваемый пластик. Потом вызвали в суд профессора Шампо, который заявил, что, возможно, русские вскрывали специальными щипчиками, как у дантистов. Мол, у них теперь есть опыт. Профессору удалось вскрыть пробирки, правда, пустые и не замороженные, а замороженный пластик ведет себя по-другому. Но видео вскрытия нам тоже не показали. И потом: это всего лишь гипотеза. Где доказательства, что русские это делали? При этом в докладе Макларена утверждалось, что русские наловчились вскрывать пробирки еще на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Каким образом? Мы там были не хозяева! Все контролировали англичане!

И Родченков путался в показаниях, — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
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