«Весь знаменитый доклад Макларена — это чисто голливудская история. Я присутствовала на всех судебных заседаниях CAS, который оправдал 28 российских атлетов. И это только начало. Сначала информатор ВАДА Григорий Родченков заявлял, чтобы в стене в лаборатории в Сочи была дырка, через которую ночью тайно меняли мочу. Потом заявил, что в лабораторию входил сотрудник ФСБ, у которого был доступ. Это все бред. Есть такое понятие: жизнь анализа. Как только спортсмен сдал анализ, на него заводится документ. Вот оставили пробирку, она стоит полтора-два часа под контролем сотрудника ВАДА, потом ее отвозят в сейф, где она морозится. На ночь не остается НИ ОДНА ПРОБА! Каждое передвижение фиксируется в документе. Арбитражный суд в Швейцарии все эти документы принял. И вот на суде Макларена спрашивают: вы изучали документы «жизнь анализа»? Он в ответ: передо мной такой задачи не стояло.

Ему задают вопрос: вы запрашивали видео с видеокамер, которые установлены во всех лабораториях? Нет, потому что русские могли подделать видео. Далее. Вы обвинили свыше тысячи атлетов. С кем из них вы разговаривали или вступали в переписку? Ведь они же обвиняемые. Макларен говорит: я пытался связаться, но никто из спортсменов не захотел со мной говорить. А кто конкретно? И по какому телефону? Я не знаю, это делали помощники. Ему: вызовите помощников. Потом выясняется, что он соврал. Никто и не пытался связываться с русскими атлетами.

Сейф в Сочи взломать? Это невозможно. Сложнейшая система. Комиссарам ВАДА сразу будет понятно, что сейф вскрывали. Родченков утверждал, что, мол, комиссары были в сговоре, но многие комиссары — иностранцы. Обязательно должен присутствовать человек из другой страны. Это правило.

А что с пробирками? Сначала говорили, что вообще невозможно вскрыть. Там особый непробиваемый пластик. Потом вызвали в суд профессора Шампо, который заявил, что, возможно, русские вскрывали специальными щипчиками, как у дантистов. Мол, у них теперь есть опыт. Профессору удалось вскрыть пробирки, правда, пустые и не замороженные, а замороженный пластик ведет себя по-другому. Но видео вскрытия нам тоже не показали. И потом: это всего лишь гипотеза. Где доказательства, что русские это делали? При этом в докладе Макларена утверждалось, что русские наловчились вскрывать пробирки еще на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Каким образом? Мы там были не хозяева! Все контролировали англичане!

Цитата На суде Макларен ужасно нервничал. Только отвечал, как попугай, на все вопросы: передо мной такой задачи не ставили. Короче, на суде Макларена завалили.

И Родченков путался в показаниях, — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».