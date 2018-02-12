Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32537369/
12 февраля 2018, 23:07 | Биатлон | Прессбол

Дмитрий Губерниев: В братской стране испытывают точно такие же чувства по отношению к сборной России те люди, которых я знаю и люблю

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире программы «Спорт клуб» поделился мнением об отстранении некоторых российских спортсменов от ОИ-2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Если говорить про отстранение российских спортсменов, то я не могу успокоиться — как болельщик, как патриот своей страны. В Пхенчхане нет почти всей биатлонной команды, наших прекрасных лыжников, Ана, саночниц — это моя личная боль.

Я всех этих спортсменов знаю. Из-за этой ситуации невероятным образом переживаю. Я как человек, который любит Республику Беларусь и поддерживает белорусских спортсменов, не сомневаюсь, что в братской стране точно такие же чувства по отношению к моей российской команде испытывают все те люди, которых я знаю и люблю. Мы, кстати, скоро увидимся и на Славянском базаре в Витебске, куда меня уже пригласили, и на Гонке легенд в Раубичах!
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Вадим Сашурин: В этом году вся суть олимпийского движения была испохаблена

Вадим Сашурин: В этом году вся суть олимпийского движения была испохаблена

Трехкратный чемпион мира по биатлону Вадим Сашурин в эфире программы «Спорт клуб» на телеканале ОНТ поделился мнением о ситуации вокруг российских спортсменов, которых отстранили от участия в Олимпийских играх-2018.
Еще 7 новостей   Все новости

Квартирный вопрос. Почему вы не захотели бы жить в Южной Корее

ОИ-2018. "Американцы не здороваются. Ну и пошли в ж..." Даша замерзла, россияне обижаются — чем запомнился 3-й день

ОИ-2018. Биатлон. Женский "пасьют": Домрачева позади Скардино и Кривко

ОИ-2018. День второй. Мороз против Долидовича, ветер против "биатлонных богов", великий Лох против самого себя
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?