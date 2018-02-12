Дмитрий Губерниев: В братской стране испытывают точно такие же чувства по отношению к сборной России те люди, которых я знаю и люблю

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Если говорить про отстранение российских спортсменов, то я не могу успокоиться — как болельщик, как патриот своей страны. В Пхенчхане нет почти всей биатлонной команды, наших прекрасных лыжников, Ана, саночниц — это моя личная боль.