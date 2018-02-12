Брызгалова и Крушельницкий: Девушка Джеймса Бонда? Смешно…
Российские керлингисты постараются побыстрее забыть поражение в полуфинале
дабл-микста от Швейцарии и зацепиться за бронзу в матче с Норвегией.
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Керлинг. Каннын (Корея). XXIII зимние Олимпийские игры. Микст. ½ финала
Швейцария — РОССИЯ — 7:5
После напряженного матча за выход в финал на наших керлингистах Анастасии Брызгаловой и Александре Крушельницком не было лица. И понятно почему — победу, которая была так реальна, они упустили в последнем энде.
— Везли на плюс один, но я сделал бросок сильнее, чем нужно, — разочарованно сказал Крушельницкий. — Так бывает.
— Было у нас преимущество, но не смогли реализовать, — вступила Брызгалова, жена и напарница Александра. — Мой бросок тоже не получился, ну и потом волнения, видимо, сказалось. Играли наравне. И мы, и они — чемпионы мира.
— Как обо всем забыть, чтобы настроиться на битву за бронзу?
— Уже все произошло, — продолжает Брызгалова. — Нужно оставить это в прошлом и бороться за медали. Четвертое или третье место — это серьезный вопрос. Сделаем все, чтобы показать хорошую игру и победить.
— В концовке можно было рискнуть?
— Не на Олимпиаде. Тут был надежный вариант, выбрали его, но увы.
— В целом как оцените Олимпиаду для себя?
— Рано подводить итоги! Скажем завтра. Приятно, что за нас болели наши девчонки.
И Крушельницкий добавил:
— Точно можем больше.
— Анастасию сравнили с девушкой Джеймса Бонда, а Александра — с героем «Форсажа». Как отреагировали?
— Смешно… — невесело ответил Крушельницкий.
— Да, посмеялись, — добавила Брызгалова.
— «Вали!» — это ваша личная терминология?
— Чтобы камень лучше шел по дуге, его надо валить! Керлинг — эмоциональный вид спорта.
— На личную жизнь не переносите соревновательные эмоции?
— Стараемся этого не делать. .
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Пхенчхана
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