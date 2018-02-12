Брызгалова и Крушельницкий: Девушка Джеймса Бонда? Смешно…

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Керлинг. Каннын (Корея). XXIII зимние Олимпийские игры. Микст. ½ финала

Швейцария — РОССИЯ — 7:5

После напряженного матча за выход в финал на наших керлингистах Анастасии Брызгаловой и Александре Крушельницком не было лица. И понятно почему — победу, которая была так реальна, они упустили в последнем энде.

— Везли на плюс один, но я сделал бросок сильнее, чем нужно, — разочарованно сказал Крушельницкий. — Так бывает.

— Было у нас преимущество, но не смогли реализовать, — вступила Брызгалова, жена и напарница Александра. — Мой бросок тоже не получился, ну и потом волнения, видимо, сказалось. Играли наравне. И мы, и они — чемпионы мира. Кто-то должен был победить.

— Как обо всем забыть, чтобы настроиться на битву за бронзу?

— Уже все произошло, — продолжает Брызгалова. — Нужно оставить это в прошлом и бороться за медали. Четвертое или третье место — это серьезный вопрос. Сделаем все, чтобы показать хорошую игру и победить.

— В концовке можно было рискнуть?

— Не на Олимпиаде. Тут был надежный вариант, выбрали его, но увы.

— В целом как оцените Олимпиаду для себя?

— Рано подводить итоги! Скажем завтра. Приятно, что за нас болели наши девчонки.

И Крушельницкий добавил:

— Точно можем больше.

— Анастасию сравнили с девушкой Джеймса Бонда, а Александра — с героем «Форсажа». Как отреагировали?

— Смешно… — невесело ответил Крушельницкий.

— Да, посмеялись, — добавила Брызгалова.

— «Вали!» — это ваша личная терминология?

— Чтобы камень лучше шел по дуге, его надо валить! Керлинг — эмоциональный вид спорта.

— На личную жизнь не переносите соревновательные эмоции?

— Стараемся этого не делать. ​.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Пхенчхана