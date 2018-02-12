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12 февраля 2018, 22:52 | Биатлон | Прессбол

Вадим Сашурин: В этом году вся суть олимпийского движения была испохаблена

Трехкратный чемпион мира по биатлону Вадим Сашурин в эфире программы «Спорт клуб» на телеканале ОНТ поделился мнением о ситуации вокруг российских спортсменов, которых отстранили от участия в Олимпийских играх-2018.

В этом году вся суть олимпийского движения была испохаблена. Имею в виду отстранение многих спортсменов из России. Это можно сравнить с шахматистами: один не пришел на матч, второй пришел, а потом рассказывает, какой он молодец и стал чемпионом.
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