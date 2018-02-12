Болеем за наших! Чем сегодня жил «Дом спорта»

Очередной день в «Доме спорта» выдался чрезвычайно насыщенным. Он стартовал с просмотра решающей части командных соревнований по фигурному катанию. В «Доме спорта», генеральным партнером которого выступает БК «Лига Ставок», собралось огромное количество болельщиков. Их вообще с каждым днем становится все больше. Каждый, кто успел побывать здесь, стремится вернуться и обязательно рассказать другим.

Наши фигуристы показали настоящий русский характер и сумели завоевать серебряные награды. Реваншировался даже Михаил Коляда, заняв в произвольной программе второе место. Это серьезный прогресс для россиянина, который потерпел серьезную неудачу в первый день соревнований, оставшись восьмым по итогам короткой. Свой стабильный уровень продемонстрировали танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, принеся своими прокатами нашей команде 16 баллов.

Покорила же всех 15-летняя Алина Загитова. Несмотря на серьезный груз ответственности за командный результат, она блестяще откатала сложнейшую произвольную программу и победила с большим отрывом. Первый тренер Алины Наталья Антипина была невероятно счастлива!

— Ну какие тут могут быть эмоции — радость, огромная радость! Младшая сестра Алины — Сабина как раз занималась, на катке была и их мама Лейсан. Тренировка уже шла 20 минут, но мы знали расписание трансляций, знали, когда будет выступать Алина, поэтому прервали занятия и посмотрели выступление на планшете. Занятия мы сразу продолжили, а потом с Лейсан уже порадовались, поздравили друг друга.

«Дом спорта» стоя аплодировал победе Загитовой, а потом внимал рассказам Антона Осеева, который провел для гостей экскурсию по музею, организованному БК «Лига Ставок». Экспонаты на этой выставке просто бесценны: медали и свитера игроков олимпийской хоккейной сборной, лыжи легендарной Елены Вяльбе, костюм олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой.

Ну, а потом в «Дом Спорта» заглянули маскоты Олимпиады — белый тигр Сухоран и гималайский медведь Пандаби, устроившие настоящий праздник для всех. Улыбки, смех, сотни селфи — это был один самых запоминающихся моментов дня. Кроме того, Сухоран и Пандаби оказались весьма общительными ребятами. Они легко подружились с маскотами «Дома спорта».

Не обошлось и без музыкального отделения. Это вообще традиция в «Доме спорта». И вновь было уже знакомое всем смешение стилей. На одной сцене соседствовали совершенно разные музыкальные направления, но это никого не смущало. Бит-бокс и перкуссия легко уживались с балалайкой и баяном. Гости «Дома спорта» великолепно принимали музыкантов. Евгений Кичигин, Максим Дурьев и Григорий Александров без аплодисментов не остались.

Очередными приглашенными гостями стали: заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер, подопечные которой с утра добывали для страны серебро Олимпиады, и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. Они провели традиционную автограф-сессию, сфотографировались и пообщались со всеми желающими.

Также все посетители «Дома спорта» почтили минутой молчания память погибших в крушении самолета Ан-148 под Москвой. В этот тяжелый момент все мысли российских болельщиков в Пхенчхане о семьях, переживающих серьезную утрату.

Завершился день просмотром соревнований по санному спорту среди женщин. К сожалению, Екатерина Батурина не смогла порадовать болельщиков хорошим результатом, но мы знаем, что наших лучших спортсменов на Олимпиаду комиссия Международного олимпийского комитета решила не приглашать. Екатерина все равно продолжит бороться в третьей и четвертой попытках, а «Дом спорта» будет ждать новых болельщиков.

Оценивая шансы наших спортсменов на медали, свой прогноз дал заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров, который все эти дни находится в самом центре событий вместе с нами:

«Не нужно быть специалистом в фигурном катании, чтобы знать, что главная надежда России на золотую медаль — это гениальная Евгения Медведева, которая вот уже несколько лет доминирует в этом виде спорта. По большому счету, единственная соперница Медведевой — ее соперница по команде Алина Загитова, которая с огромным запасом выиграла произвольную программу. Скорее всего, именно наши девушки и разыграют между собой золото в одиночном женском катании. На победу Медведевой БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,80, а на триумф Загитовой — 2,40.

Не такие радужные прогнозы относительно мужчин. Коэффициент на победу Михаила Коляды равен 14,00, а основным фаворитом у букмекеров считается Юдзуру Ханю из Японии (2,50).

В танцах на льду основная борьба пойдет между канадской парой Тесса Вирчу/Скотт Мойр (2,75) и французской Габриэла Пападакис/Гийом Сизером (1,55). Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (25,00) в число фаворитов не входят и любая медаль будет расценена как очень приятная неожиданность.

Есть надежды на пьедестал почета в соревнованиях спортивных пар, где нашу страну представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Победа россиян оценивается БК «Лига Ставок» коэффициентом 8,50. Фаворитами здесь являются китайцы Вэньцзин Суй и ЦунХань (1,90).