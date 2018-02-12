Шинки Кнегта: Я показал средний палец на фото? Это не специально

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Корейские болельщики обвинили спортсмена в неуважении из-за того, что на фото он показывает средний палец.

Напомним, что забег выиграл кореец Лим Хе Чун, а третью строчку занял Семен Елистратов.

— Похоже, я и правда показал средний палец, — цитирует Korea Times Кнегта. — Но это не специально. Просто так получилось на фотографии. Я просто держал в руке игрушку.

Отмечается, что доводы голландца болельщики считают неубедительными. Напомним, что в 2014 году Кнегта показал два средних пальца Виктору Ану после того, как россиянин выиграл финал чемпионата Европы.