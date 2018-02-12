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12 февраля 2018, 22:40 | Коньки, шорт-трек | Спорт-Экспресс

Шинки Кнегта: Я показал средний палец на фото? Это не специально

Голландский шорт-трекист Шинки Кнегта объяснил свой жест на фотографии во время награждения после забега на 1500 метров на Олимпийских играх-2018.

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Корейские болельщики обвинили спортсмена в неуважении из-за того, что на фото он показывает средний палец.

Напомним, что забег выиграл кореец Лим Хе Чун, а третью строчку занял Семен Елистратов.

— Похоже, я и правда показал средний палец, — цитирует Korea Times Кнегта. — Но это не специально. Просто так получилось на фотографии. Я просто держал в руке игрушку.

Отмечается, что доводы голландца болельщики считают неубедительными. Напомним, что в 2014 году Кнегта показал два средних пальца Виктору Ану после того, как россиянин выиграл финал чемпионата Европы.
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