Шинки Кнегта: Я показал средний палец на фото? Это не специально
Голландский
шорт-трекист Шинки Кнегта объяснил свой жест на фотографии во время награждения после забега на 1500 метров на Олимпийских играх-2018.
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Напомним, что забег выиграл кореец Лим Хе Чун, а третью строчку занял Семен Елистратов.
— Похоже, я и правда показал средний палец, — цитирует Korea Times Кнегта. — Но это не специально. Просто так получилось на фотографии. Я просто держал в руке игрушку.
Отмечается, что доводы голландца болельщики считают неубедительными. Напомним, что в 2014 году Кнегта показал два средних пальца Виктору Ану после того, как россиянин выиграл финал чемпионата Европы.
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