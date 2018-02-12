Болт — Крамеру: Рад, что ты отпраздновал победу моим жестом
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поздравил голландского конькобежца Свена Крамера с победой на 5000 м на Олимпиаде-2018.
Крамер, завоевав свое четвертое олимпийское золото, изобразил фирменный жест Болта.
«Поздравляю Свена Крамера с золотой медалью! Я рад, что ты отпраздновал победу, показав мой жест. Буду рад отправить тебе подарок, как и обещал», — написал Болт.
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