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12 февраля 2018, 22:14 | Коньки, шорт-трек | Спорт-Экспресс

Болт — Крамеру: Рад, что ты отпраздновал победу моим жестом

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поздравил голландского конькобежца Свена Крамера с победой на 5000 м на Олимпиаде-2018.

Крамер, завоевав свое четвертое олимпийское золото, изобразил фирменный жест Болта.

«Поздравляю Свена Крамера с золотой медалью! Я рад, что ты отпраздновал победу, показав мой жест. Буду рад отправить тебе подарок, как и обещал», — написал Болт.
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