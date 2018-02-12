Крамер, завоевав свое четвертое олимпийское золото, изобразил фирменный жест Болта.

«Поздравляю Свена Крамера с золотой медалью! Я рад, что ты отпраздновал победу, показав мой жест. Буду рад отправить тебе подарок, как и обещал», — написал Болт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="da" dir="ltr">Kramer kan rekenen op fles champagne Bolt <a href="https://t.co/cLnB0GcH9U">https://t.co/cLnB0GcH9U</a> <a href="https://t.co/vYUqOG1wAJ">pic.twitter.com/vYUqOG1wAJ</a></p>— Ajax Nieuws (@ajax__nieuws) <a href="https://twitter.com/ajax__nieuws/status/962646940491046912?ref_src=twsrc%5Etfw">11 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>