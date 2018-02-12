Первый канал покажет церемонию закрытия зимних Игр в Пхенчхане

Церемонию открытия Олимпийских игр показывал 9 февраля телеканал «Матч ТВ».

«14:00 — Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой эфир», — говорится в сообщении.

Ранее дирекция общественных связей телеканала сообщала, что Первый канал намерен транслировать выступления российских спортсменов во всех видах олимпийской программы и обеспечить своим зрителям максимально широкое освещение событий зимних Игр в Пхенчхане.