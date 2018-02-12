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12 февраля 2018, 21:42 | Олимпизм | Р-Спорт

Первый канал покажет церемонию закрытия зимних Игр в Пхенчхане

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Первый канал 25 февраля в прямом эфире покажет церемонию закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает дирекция общественных связей Первого канала.

Церемонию открытия Олимпийских игр показывал 9 февраля телеканал «Матч ТВ».

«14:00 — Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой эфир», — говорится в сообщении.

Ранее дирекция общественных связей телеканала сообщала, что Первый канал намерен транслировать выступления российских спортсменов во всех видах олимпийской программы и обеспечить своим зрителям максимально широкое освещение событий зимних Игр в Пхенчхане.
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