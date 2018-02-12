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12 февраля 2018, 21:30 | Биатлон | ТАСС

Российский биатлонист Бабиков попросил не критиковать его за выступление на Олимпиаде

ТАСС, 12 февраля. Биатлонист Антон Бабиков попросил не критиковать его за выступление на Играх в Пхёнчхане. Спортсмен опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

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© РИА "Новости"

В понедельник Бабиков финишировал 40-м в гонке преследования. По окончании соревнований спортсмен отказался от общения с журналистами, перепрыгнув через ограждение в микст-зоне. В воскресенье Бабиков стал 57-м в спринте.

«Спасибо за поддержку, когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите, пользы больше», — написал Бабиков на своей странице в Instagram.

26-летний биатлонист является одним из двух представителей мужской сборной России, которые были допущены Международным олимпийским комитетом к участию в Играх-2018.

Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете.
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