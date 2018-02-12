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12 февраля 2018, 21:33 | Лыжный спорт | Vesti.kz

Журналист: Систему оценок в могуле нужно менять. Юлия Галышева заслужила «золото» Олимпиады

Журналист спортивного сайта Surtoolimpico.com Маркос Антонио в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил о том, что фристайлистка Юлия Галышева вместо «бронзы» должна была получить «золото» зимней Олимпиады-2018.

«Это было первое несправедливое решение на зимней Олимпиаде. Юлия Галышева заслужила «золото». Все видели, что у нее были самые сложные прыжки. Я впечатлен ее техникой, она выступала с травмой. Все это вызывает восхищение.

Она проиграла по скорости, но я считаю, что необходимо немного изменить систему оценок в могуле. Красоте прыжков и технике уделяется слишком мало внимания. Для меня безоговорочным победителем является Галышева, — отметил Антонио.

Отметим, что казахстаная спорстменка с первой попытки вышла в финал, а затем выиграла «бронзу», принеся в копилку сборной первую медаль Игр-2018. После соревнований казахстанка призналась, что выступала со сломанной рукой. Этот факт отметили американские СМИ, восхитившиеся выступлением Галышевой.

Добавим, что для 25-летней Галышевой это третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м — седьмой.
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