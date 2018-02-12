Журналист: Систему оценок в могуле нужно менять. Юлия Галышева заслужила «золото» Олимпиады

«Это было первое несправедливое решение на зимней Олимпиаде. Юлия Галышева заслужила «золото». Все видели, что у нее были самые сложные прыжки. Я впечатлен ее техникой, она выступала с травмой. Все это вызывает восхищение.

Она проиграла по скорости, но я считаю, что необходимо немного изменить систему оценок в могуле. Красоте прыжков и технике уделяется слишком мало внимания. Для меня безоговорочным победителем является Галышева, — отметил Антонио.

Отметим, что казахстаная спорстменка с первой попытки вышла в финал, а затем выиграла «бронзу», принеся в копилку сборной первую медаль Игр-2018. После соревнований казахстанка призналась, что выступала со сломанной рукой. Этот факт отметили американские СМИ, восхитившиеся выступлением Галышевой.

Добавим, что для 25-летней Галышевой это третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м — седьмой.