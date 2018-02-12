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Один из двух российских скелетонистов, завоевавших путевки на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, Никита Трегубов рассказал о дискриминации со стороны американских и британских спортсменов.

«Нерукопожатные спортсмены? Это американцы. Они не здороваются со мной, а я с ними.

А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Ничего страшного. Не здороваются, ну и пошли они, — приводит слова Трегубова «СЭ».

Спортсмен заверил, что не имел личных конфликтов с представителями США и никаким образом «не переходил им дорогу».

«Просто американцы политически против нас настроены, — отметил россиянин. — Юниоры здоровались, а вот эти — нет. Ну и ладно. Мне без разницы».

При этом Трегубов рассказал, что поддерживает общение с известными латвийскими скелетонистами братьями Дукурсами — Мартином и Томасом.

Оба являются сильными спортсменами и претендуют на попадание на олимпийский пьедестал, но в России они стали известны во многом не благодаря своим спортивным достижениям, а из-за аннулирования результатов отечественных спортсменов с Олимпиады в Сочи.

Когда Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил более 40 россиян в допинговых махинациях и лишил их медалей домашних Игр, золото Александра Третьякова досталось Мартину, а бронза перешла Томасу.

Мартин особенно ярко описал этот момент:

«Я представлял эту ситуацию раньше и думал, что не буду так сильно радоваться. Но я рад. Ночью у меня зазвонил телефон, и все стало понятно.

Я пришел в комнату отца и обнял его. Конечно, лучше было бы пережить эти эмоции на Олимпиаде. Но лучше поздно, чем никогда, — цитировал латвийца delfi.lv.

1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал доказательства МОК недостаточными и постановил вернуть россиянам медали. Отец Мартина и Томаса Дайнис Дукурс тогда высказал недовольство этим вердиктом.

«Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Они должны или застрелиться, или повеситься.

Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям, продолжение еще будет, — говорил Дукурс-старший.

Тем не менее эти обстоятельства не мешают Трегубову поддерживать связь с латвийцами, в отличие от тех же американцев и канадцев.

Ранее о нежелании иностранцев здороваться сообщил российский биатлонист Матвей Елисеев — один из четырех представителей данного вида спорта из нашей страны, которые были допущены до Игр.

«Есть такие спортсмены из других стран, которые с нами не здороваются.

Но они и раньше так поступали, — цитируют Елисеева «Известия». — Мы же пока не до конца поняли, как действовать в рамках правил для нейтральных спортсменов, поэтому стараемся вести себя очень осторожно.

Не выходить лишний раз за пределы деревни, не считая выездов на тренировки. И не делать каких-то публичных жестов, которые могут быть двояко восприняты.

Конькобежка Ольга Фаткулина, которая прибыла в Пхенчхан накануне Олимпиады в надежде на то, что МОК все-таки предоставит ей приглашение на старты, также пожаловалась на негативное отношение иностранцев.

«Я чувствую на себе косые взгляды. Слышала, как другие конькобежцы обсуждали ситуацию. Некоторые из них отказываются ездить со мной в одном лифте.

Возникает чувство неловкости и обиды, потому что ты не можешь отстоять свое честное имя, — признавалась спортсменка.

Фаткулина оказалась в числе россиян, обвиненных МОК в употреблении допинга во время Сочи-2014 и была пожизненно отстранена от Олимпиады решением Международного комитета в 2017 году. Тогда же спортсменку лишили серебряной медали сочинских Игр.

Однако 1 февраля CAS признал, что у МОК недостаточно доказательств, чтобы наказывать Фаткулину, и полностью восстановил ее в правах. И все же приглашения на Игры конькобежка так и не получила.

Кроме того, на Олимпиаде-2018 уже произошло столкновение между российской и канадской делегациями.

О происшествии сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«С нами произошел один случай дискриминации. Не желаю рассказывать в деталях, но один из представителей делегации Канады с негативом отнесся к нашему тренеру.

Глава канадской миссии уже попросил прощения, так что все исчерпано, — цитирует Позднякова RT.

В СМИ появилась информация о том, что тренер «кленовых листьев» в разговоре с россиянами намекнул на нецелесообразность их присутствия на Играх и неблагонадежную «допинговую историю».

В канадской прессе данный инцидент восприняли спокойно.

«Россия приехала на Игры в статусе изгоя на фоне вопиющей государственной допинговой системы, которую они использовали в Сочи. Когда мы говорим о России, словесная перепалка может быть только по теме их программы использования допинга, спонсируемой государством.

Это главная тема всей Олимпиады. Русские предали олимпийское движение, это очевидно.

Так что, оскорбив русского, канадский тренер все сделал правильно. Благослови его бог, — написал корреспондент канадского издания Toronto Star.