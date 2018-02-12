Пхенчхан-2018. День пятый: ставки растут. Наши фигуристы завоевали серебро
«СЭ» — о главных событиях 12 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
ЗАГИТОВА СРАЗИЛА ВСЕХ НАПОВАЛ. НО У РОССИИ — ТОЛЬКО СЕРЕБРО.
Главным событием дня на Играх в Пхенчхане стала серебряная медаль сборной России в командных соревнованиях по фигурному катанию.
Алина Загитова набрала за произвольную программу целых 158,08 балла и с отрывом более чем в 20 баллов заняла первое место, но этого не хватило для общей победы. Михаил Коляда показал второй результат в своей произвольной программе, а российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев — третий. В итоге во всем командном турнире отечественные фигуристы завоевали серебряные медали, пропустив вперед канадцев.
Но даже шикарное выступление наших девушек не помогло российской команде приблизиться к сборной Канады. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отдала должное всем россиянам, выступавшим 12 февраля, а программу Загитовой назвала лучшей из всех, что она видела в Пхенчхане. В этом она не сошлась во мнении с американской фигуристкой Эшли Вагнер, которая Загитову раскритиковала.
СНОУБОРД
ЗОЛОТО ВЗЯЛА АМЕРИКАНКА АНДЕРСОН, ФЕДОРОВА — ВОСЬМАЯ
Россиянка Софья Федорова — восьмая в слоуплстайле, одной из самых зрелищных дисциплин в сноуборде. 19-летняя москвичка набрала 65,73 балла.
Победу одержала американка Джейми Андерсон с 83 баллами. Канадка Лори Блоин и Энни Рукаярви из Финляндии заняли второе и третье места соответственно.
Федорова ничуть не расстроилась после этого результата: «Первую попытку я не уехала, потому что не долетела до приземления — подул сильный ветер. Во второй попытке мне
БИАТЛОН
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДУБЛЬ ДАЛЬМАЙЕР
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер сегодня выиграла гонку преследования. Для спортсменки победа на Олимпиаде стала второй в карьере, ранее она первенствовала в спринте.
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала серебряную награду, теперь на ее счету четыре олимпийских медали — два золото и два серебра.
Третьей финишировала француженка Анаис Бескон, для нее награда Олимпийских игр первая в спортивной карьере.
ФУРКАДУ НЕТ РАВНЫХ
Также в Пхенчхане прошла мужская гонка преследования. Победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад. Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон.
Тройку призеров замкнул представитель Германии Бенедикт Долль. Единственный представитель России, Антон Бабиков, финишировал 40-м.
КЕРЛИНГ
РОССИЯ БЕЗ ФИНАЛА
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли выйти в финал Олимпиады-2018 в
ФРИСТАЙЛ
СМЫШЛЯЕВ НЕ СМОГ ПОДНЯТЬСЯ ВЫШЕ 15-го МЕСТА В МОГУЛЕ
Российский фристайлист, бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в Сочи Александр Смышляев занял 15-е место в Пхенчхане в дисциплине могул. Золото выиграл канадец Микаэл Кингсбери, серебро — австралиец Мэтт Грэм, бронзу — японец Даичи Хара. Несмотря на неудачный результат 30-летний россиянин не утратил желания выступать. Его ждет еще несколько этапов Кубка мира в этом сезоне.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
ГОЛЛАНДЦЫ СНОВА ЛУЧШИЕ
Голландка Ирен Вюст выиграла Олимпиаду-2018 на дистанции 1500 м. Для нее это пятая золотая олимпийская медаль. Ранее она побеждала на 3000 м в Турине, на 1500 м в Ванкувере, а также на 3000 м и в составе сборной Голландии в командной гонке в Сочи. Кроме того, на ее счету 4 серебряных и 1 бронзовая награда. Серебро на дистанции взяла Михо Такаги, бронзу — еще одна чемпионка Сочи-2014 в командной гонке Маррит Ленстра.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
АВВАКУМОВА В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА
Россиянка Ирина Аввакумова заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам с трамплина среди женщин. Золото завоевала норвежка Марен Луннбю. Второй стала Катарина Альтхаус из Германии, третьей — японка Сара Таканаси. Россиянка отстала от пьедестала на 13,1 балла.
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