Ирина Аввакумова: Пускай пока радуются

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26-летняя россиянка остановилась в шаге от сенсации — она стала четвертой в прыжках с трамплина.

Прыжки с трамплина. Пхенчхан (Корея). ХХIII Олимпийские зимние игры. Женщины. К-98. Личные соревнования

1. Марен Луннбю (Норвегия) — 264,6 (105,5 + 110,0)

2. Катарина Альтхаус (Германия) — 252,6 (106,5 + 106,0)

3. Сара Таканаси (Япония) — 243,8 (103,5 + 103,5)

4. Ирина АВВАКУМОВА (Россия) — 230,7 (99,0 + 102,0)

5. Карина Фогт (Германия) — 227,9 (97,0 + 101,5)

6. Даниэла Ирашко (Австрия) — 225,9 (101,5 + 99,0)…

24. Александра КУСТОВА (Россия) — 152,3 (85,0 + 85,5)

25. Софья ТИХОНОВА (Россия) — 150,8 (86,5 + 86,0)…

27. Анастасия БАРАННИКОВА (Россия) — 149,0 (88,0 + 82,0).

Владимир ИВАНОВ

из Пхенчхана

— Сильно расстроилась?

— Даже всплакнула…

— Чего не хватило для бронзы?

— Встречного ветра в первой попытке. Трем последним девочкам дул встречный ветер, а мне — попутный. Погода внесла коррективы.

— Перед началом турнира вас мало кто рассматривал в качестве железного кандидата на медаль. На что вы сами нацеливались?

— Я же адекватный спортсмен. Надеялась на попадание в тройку, но задачей-минимум было — топ-6. Вот с одной целью справилась, а до медалей не допрыгнула. Наверное, придется ехать в Пекин (смеется).

— Что изменилось в глобальном плане по сравнению с Сочи-2014, где у вас не получилось почти ничего?

— Тогда у меня не было такого опыта. Сейчас я весь сезон целенаправленно подводилась именно к этому старту. Хотя, может и на чемпионат мира по полетам немного останется, посмотрим.

— Вы готовы, как Нориаки Касаи, запасаться опытом еще несколько олимпийских циклов?

— Я все-таки не мужчина (смеется). Пока не могу говорить даже про следующий олимпийский цикл. Посмотрим по состоянию здоровья. Может, сделаю небольшой перерыв, а может — и вообще закончу. Или продолжу прыгать дальше… Не знаю пока.

— Вас вымотала ситуация с возможным неучастием на этих Играх?

— Очень сильно. Изначально я была против того, чтобы ехать сюда под нейтральным флагом. Потом поняла, что просто не могу не ехать. На меня же все смотрят, болеют. Отступить — означало проиграть. Хотелось доказывать, что мы чистые и хорошие спортсмены.

— И как выступалось в таком статусе?

— Да круто было. Олимпийский атлет из России — сразу видно и слышно. Когда мы ходим по олимпийской деревне — наши выделяются своими белыми курточкам.

— Чего вам пока не хватает, чтобы потеснить многолетних лидеров с первых позиций?

— Еще не то время. Пускай пока что радуются. Пару лет. А потом я приду на смену.