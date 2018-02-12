Ирина Аввакумова: Пускай пока радуются
Олимпийский атлет из России — это звучит гордо.
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26-летняя россиянка остановилась в шаге от сенсации — она стала четвертой в прыжках с трамплина.
Прыжки с трамплина. Пхенчхан (Корея). ХХIII Олимпийские зимние игры. Женщины. К-98. Личные соревнования
1. Марен Луннбю (Норвегия) — 264,6 (105,5 + 110,0)
2. Катарина Альтхаус (Германия) — 252,6 (106,5 + 106,0)
3. Сара Таканаси (Япония) — 243,8 (103,5 + 103,5)
4. Ирина АВВАКУМОВА (Россия) — 230,7 (99,0 + 102,0)
5. Карина Фогт (Германия) — 227,9 (97,0 + 101,5)
6. Даниэла Ирашко (Австрия) — 225,9 (101,5 + 99,0)…
24. Александра КУСТОВА (Россия) — 152,3 (85,0 + 85,5)
25. Софья ТИХОНОВА (Россия) — 150,8 (86,5 + 86,0)…
27. Анастасия БАРАННИКОВА (Россия) — 149,0 (88,0 + 82,0).
Владимир ИВАНОВ
из Пхенчхана
— Сильно расстроилась?
— Даже всплакнула…
— Чего не хватило для бронзы?
— Встречного ветра в первой попытке. Трем последним девочкам дул встречный ветер, а мне — попутный. Погода внесла коррективы.
— Перед началом турнира вас мало кто рассматривал в качестве железного кандидата на медаль. На что вы сами нацеливались?
— Я же адекватный спортсмен. Надеялась на попадание в тройку, но
— Что изменилось в глобальном плане по сравнению с Сочи-2014, где у вас не получилось почти ничего?
— Тогда у меня не было такого опыта. Сейчас я весь сезон целенаправленно подводилась именно к этому старту. Хотя, может и на чемпионат мира по полетам немного останется, посмотрим.
— Вы готовы, как Нориаки Касаи, запасаться опытом еще несколько олимпийских циклов?
— Я
— Вас вымотала ситуация с возможным неучастием на этих Играх?
— Очень сильно. Изначально я была против того, чтобы ехать сюда под нейтральным флагом. Потом поняла, что просто не могу не ехать. На меня же все смотрят, болеют. Отступить — означало проиграть. Хотелось доказывать, что мы чистые и хорошие спортсмены.
— И как выступалось в таком статусе?
— Да круто было. Олимпийский атлет из России — сразу видно и слышно. Когда мы ходим по олимпийской деревне — наши выделяются своими белыми курточкам.
— Чего вам пока не хватает, чтобы потеснить многолетних лидеров с первых позиций?
— Еще не то время. Пускай пока что радуются. Пару лет. А потом я приду на смену.
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