Участник олимпийской сборной Японии по шорт-треку Сайто провалил допинг-тест
ТАСС, 12 февраля. Японец Кэй Сайто, который выступает в составе национальной сборной по
шорт-треку, на Олимпиаде-2018 провалил допинг-тест. Об этом сообщает агентство Kyodo.
21-летний спортсмен был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на 5000 м. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.
Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter