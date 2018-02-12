Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32536606/
12 февраля 2018, 21:03 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Участник олимпийской сборной Японии по шорт-треку Сайто провалил допинг-тест

ТАСС, 12 февраля. Японец Кэй Сайто, который выступает в составе национальной сборной по шорт-треку, на Олимпиаде-2018 провалил допинг-тест. Об этом сообщает агентство Kyodo.

21-летний спортсмен был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на 5000 м. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?