Участник олимпийской сборной Японии по шорт-треку Сайто провалил допинг-тест

21-летний спортсмен был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на 5000 м. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.