Проклятие последнего камня

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Развязка у полуфинала оказалась очень драматичной. При счете 6:5 в пользу швейцарцев Крушельницкий последним броском должен был переводить встречу в экстра-энд, но пустил камень сильнее, чем требовалось. В итоге решающее очко досталось соперникам, которым теперь играть за «золото» с Канадой. А наш микст-дуэт попробует реабилитироваться во встрече Норвегией.

Скажу как очевидец: более обидного поражения трудно себе представить. Даже когда накануне Перре с Риосом развернули игру в свою пользу при 2:7, таких сильных эмоций не было. Досада — да, присутствовала. Но в то же время душу грела мысль, что на следующий день нам всё равно снова выходить против Швейцарии, и что дважды в одну воронку снаряд попадает редко. А вот, поди ж ты, не сработало правило!

Вдвойне обидно, что по статистическим выкладкам полуфинал стал для наших кёрлингистов одним из лучших матчей на олимпийском турнире. У Крушельницкого, например, процент удачных бросков сегодня достиг космической цифры 86 при средних 66-ти. Брызгалова бросала с обычной эффективностью в районе 70%, что тоже неплохо. Швейцарские показатели в сравнении с нашими оказались поровнее, но выдающимися их не назовёшь: 77% у Перре, 78% у Риоса. Ошибались и те, и другие. В шестом энде Риос погнался за журавлём, а в итоге упустил синицу, выбив последним броском из центра дома собственный камень. Наши впервые вышли вперёд — 5:4. Вот тут бы дожать соперника или хотя бы закрепиться на завоеванных рубежах, но нет. 0:2 в следующем энде и дилемма, что делать в концовке. С одной стороны, имея хаммер, можно рискнуть. Два камня — это была бы победа. Один — ничья и экстра-энд, в котором право последнего броска переходило к сопернику.

Восьмой энд получился самым нервным. Швейцарцы стали возводить баррикады вокруг двух камней правее центра. Брызгалова с Крушельницким пытались разбить эти укрепления тейк-аутами. Получалось с переменным успехом.

К последнему броску Крушельницкого центр дома оказался свободным, и только где-то сбоку притулившийся швейцарский камень робко обозначал намерения его владельцев побороться за победу в основное время.

Завести камень в дом по прямой, без помех — для корифеев кёрлинга задача несложная. Но на Олимпийских играх рука может дрогнуть даже у чемпиона мира. Саша Крушельницкий придал камню слишком большое ускорение, и тот предательски уполз за пределы зачётной зоны. Занавес!

Чёрная форма наших ребят в этот момент полностью соответствовала их настроению. Швейцарцы тем временем обнимались, не веря своему счастью. В этом вся соль полуфинала: у победителя олимпийская медаль уже в кармане, а проигравший рискует остаться с самой нежеланной наградой на свете — деревянной. На то, чтобы прийти в себя, у Анастасии и Александра есть около 10 часов. Завтра утром по местному времени (в 3:05 мск) они выйдут на бронзовую битву с непредсказуемыми норвежцами, которые здесь побеждали Канаду с Швейцарией и терпели сокрушительные поражения от аутсайдеров вроде США.

Александр Крушельницкий: «Немного не рассчитал силу броска. Обидно, конечно. Восьмой энд провели с преимуществом и должны были переводить встречу в экстра-энд, если бы не моя ошибка».

Анастасия Брызгалова: «Всё решил один камень. Играли чемпионы мира двух последних лет — кто-то должен был уступить. Сейчас надо забыть это поражение и подготовиться к Норвегии. Между третьим и четвёртым местом слишком большая разница».

Василий Гудин, тренер: «Бросок, который не получился у Крушельницкого, несложный. На тренировках такие камни ставятся без проблем. Скажу больше — таким же броском в 2016 году Саша и Настя выиграли чемпионат мира. Но Олимпиада не похожа ни на один турнир. Нервное напряжение спровоцировало техническую ошибку. Перед этим броском было обсуждение. На мой взгляд, оно шло в неправильном ключе. А дальше как снежный ком — не то сказали, не то сделали. Сами отдали победу, хотя, в целом, ребята сегодня сыграли лучше, чем на групповом этапе. Не было споров, оба друг друга поддерживали. К сожалению, одна оплошность всё перечеркнула. Со Швейцарией у нас положительная статистика личных встреч, но получается, что самый важный матч мы им проиграли».

Поправлю уважаемого специалиста: самый важный матч у Брызгаловой и Крушельницкого впереди. Шанс войти в историю ещё есть.

Юрий Бутнев