Названы размеры премий за участие во Всероссийских спортивных соревнованиях

Отмечается, что за первое место спортсменам выплатят 4 млн рублей, за второе — 2,5 млн рублей, за третье — 1,7 млн рублей.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории России соревнований для не допущенных к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане олимпийцев и паралимпийцев. Инициатором проведения турнира стал президент России Владимир Путин.