Названы размеры премий за участие во Всероссийских спортивных соревнованиях
Российские спортсмены, не допущенные к участию в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, смогут принять участие в открытых Всероссийских спортивных соревнованиях. В связи с этим правительство РФ установило размер денежных вознаграждений за призовые места, сообщили в
пресс-службе кабмина.
Отмечается, что за первое место спортсменам выплатят 4 млн рублей, за второе — 2,5 млн рублей, за третье — 1,7 млн рублей.
Как сообщал портал iz.ru, в понедельник российский
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