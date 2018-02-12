Где норвежские лекарства? Потерялись? И есть ли пилюли для российского биатлона?

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Чтобы сразу закрыть скользкую тему, скажу, что думаю об этом я. Если вам не понравится — дальше можно не читать.

1. 6000 доз, привезенных олимпийской сборной Норвегии на Игры — это на самом деле 30 пачек вентолина. В одной упаковке содержится 200 доз — это можно проверить на любом аптечном сайте. Учитывая, что ингалятор — дело индивидуальное, сильно сомневаюсь, что в сборной Норвегии более 10−15 человек, применяющих это лекарство.

2. Педалирование темой астмы, пошлые шутки в адрес Серены Уильямс и Симоны Байлс, которыми блещут соцсети рунета — отвратительны и подчеркивают абсолютную нетолерантность шутящих, нетолерантность жизненную. Против которой, кстати, лекарств не придумано.

3. В вопросах разрешенной медикаментозной поддержки должен быть наведен порядок! Тема использования ингаляторов порядком поднадоела не только нам, но и соседям-соперникам Норвегии. После Олимпиады планируется бурная дискуссия и изучение вопроса. Забойщиками выступают шведы (забавно, но когда-то больше всего астматиков было в их сборной). Эта дискуссия нужна хотя бы для того, чтобы поставить точку в вопросах болельщицкого юмора и эскапад спортсменов вроде выступления Антона Бабикова.

Ну, а теперь можно перейти к спорту. Судя по выступлению сборной Норвегии в биатлоне, им не только ингаляторов не дают, но и кашей по утрам не кормят. На Йоханнеса Бе просто больно смотреть — особенно на огневых рубежах. Мучается человек, страдает. Результата — ноль.

Помнится, на чемпионате мира по футболу 2006-го мы работали в предматчевой студии с Юрием Розановым. К нам в гости приехал Валентин Иванов — сейчас уже покойный. Говорил мало, больше слушал. Когда речь зашла про погрузневшего и медленного Роналдо, вдруг выпалил фразу, — со своим фирменным матерком, — которая надолго стала ходячим мемом. Юра, ну какой Роналдо? Готовности-то нет, е!..

Все-таки Олимпиада, и любое соревнование 4-летнего цикла проведения — совершенно особенное дело с точки зрения психологии. Пхенчхан пока воскрешает память о шведке Магдалене Форсберг, которая выиграла 6 Кубков мира подряд, столько же раз стала чемпионкой мира, но на Олимпиадах только что не разваливалась на куски. Представьте себе, Анна Олофссон-Зидек была олимпийской чемпионкой, а Форсберг — нет.

Бе (второе место в Кубке мира), и лидер женского зачета Кайса Макарайнен пока выглядят так же беспомощно. А ведь ровно половина личных гонок уже позади. И если Бе к золоту могут притащить партнеры по эстафетам, но у Макарайнен такое возможно, только если «Земля налетит на небесную ось».

С точки зрения погоды, по всей видимости, Пхенчхан стал откровением для многих. В автогонках так бывает, когда открывается новый автодром — все едут по нему «с нуля», без «прикатанных мест». При этом сами соревнования в Пхенчхане были, и Лаура Дальмайер год назад точно так же забрала и спринт и гонку преследования. Где промашка, допущенная норвежской командой? Наверное, мы узнаем это уже после Олимпиады.

Зато мы точно знаем, как умеет работать над ошибками Мартен Фуркад. 8-е место в спринте, показалось, его просто оскорбило, и на старте гонки преследования француз выглядел человеком, пришедшим разогнать стайку шалопаев, играющих его игрушками. Так и вышло — несмотря на промах на первом же рубеже. А в роли шалопая отлично смотрелся 20-летний швед Себастьян Самуэльссон. В зачете Кубка мира — он 50-й (!), лучшим местом на этапах было 23-е. Теперь же он серебряный призер Олимпиады (у упомянутой Форсберг не было и серебряной медали тоже, лишь две бронзы).

Шведы вполне могут навести шороха в смешанной эстафете, уж точно они смотрятся не хуже Норвегии и других. А вот кто смотрится лучше — это немцы. В последние годы порой говорили о том, что они уже «не те». Очень даже те оказались — уже 3 золотые медали. В Сочи был ноль. Правда, господин Родченков делает сейчас все, чтобы золото мужской эстафеты ушло Германии…

Как они могут не выиграть эстафеты тут — пока непонятно. Ниже 21-го места Денизы Херманн в спринте еще никто у Германии не опускался. Фантастических скоростей у них нет, но стрельба практически безукоризненна. Дальмайер вообще внешне просто парит над трассой, пока остальные кромсают кантами лыж суровый корейский снег. Речь о легкости ее выступлений, не о скорости.

Но за это мы и любим Олимпиады — это не циклическое соревнование на весь сезон, это — здесь и сейчас. В герои может вынести любого, и я совершенно не исключал бы прорыва в индивидуальной гонке (где штрафную минуту ногами отыграть непросто) литовца Каукенаса или латвийца Расторгуевса. На фоне лидеров мирового биатлона они выглядят более чем достойно.

Увы, но писать о российских спортсменах нечего. Совсем. И если даже говорить о недопуске — кроме Юрловой-Перхт и Шипулина особенно тут рассчитывать было не на кого. К сожалению, последние годы российский биатлон неуклонно деградировал, и в итоге добрался до дна. Пока все, чем мы тут всерьез отметились — непроход Ульяной Кайшевой штрафного круга с немедленной пенализацией. Самый популярный на федеральных каналах вид спорта на Олимпиаде стал бочкой дегтя, в которой не сыскать пока ложку меда.

Алексей Андронов