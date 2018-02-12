Сборная Казахстана упала в медальном зачете Олимпиады-2018

На Играх в Пхенчхане Казахстан пока выиграл одну награду -это «бронза» могулистки Юлии Галышевой.

Лидирует в общекомандном зачете с семью медалями Германия — четыре «золота», одно «серебро» и две «бронзы». Далее идут Голландия (3+2+1) и Норвегия (2+4+3).

На данный момент медали на Олимпиаде-2018 завоевали представители 15 стран и команда Олимпийских атлетов из России.

Завтра, 13 февраля, представители Казахстана будут участвовать в четырех видах. На старт выйдет и лидер в лыжных гонках — Алексей Полторанин.