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Летние игры в Пхёнчхане
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12 февраля 2018, 20:36 | Олимпизм | Vesti.kz

Сборная Казахстана упала в медальном зачете Олимпиады-2018

Сборная Казахстана по итогам четвертого дня Олимпиады-2018 потеряла четыре позиции и делит с Италией 15-е место медальном зачете, передает корреспондент Vesti.kz.

На Играх в Пхенчхане Казахстан пока выиграл одну награду -это «бронза» могулистки Юлии Галышевой.

Лидирует в общекомандном зачете с семью медалями Германия — четыре «золота», одно «серебро» и две «бронзы». Далее идут Голландия (3+2+1) и Норвегия (2+4+3).

На данный момент медали на Олимпиаде-2018 завоевали представители 15 стран и команда Олимпийских атлетов из России.

Завтра, 13 февраля, представители Казахстана будут участвовать в четырех видах. На старт выйдет и лидер в лыжных гонках — Алексей Полторанин.
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