Сборная Казахстана упала в медальном зачете Олимпиады-2018
Сборная Казахстана по итогам четвертого дня Олимпиады-2018 потеряла четыре позиции и делит с Италией 15-е место медальном зачете, передает корреспондент Vesti.kz.
На Играх в Пхенчхане Казахстан пока выиграл одну награду -это «бронза» могулистки Юлии Галышевой.
Лидирует в общекомандном зачете с семью медалями Германия — четыре «золота», одно «серебро» и две «бронзы». Далее идут Голландия (3+2+1) и Норвегия (2+4+3).
На данный момент медали на Олимпиаде-2018 завоевали представители 15 стран и команда Олимпийских атлетов из России.
Завтра, 13 февраля, представители Казахстана будут участвовать в четырех видах. На старт выйдет и лидер в лыжных гонках — Алексей Полторанин.
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