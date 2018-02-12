Соперник шорт-трекиста Елистратова на ОИ обвиняется в оскорбительном поведении
ТАСС, 12 февраля. Голландский
шорт-трекист Шинки Кнегт, который завоевал серебро на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, обвиняется в том, что он показал средний палец во время цветочной церемонии, чем оскорбил спортсменов и болельщиков из Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейская газета The Korea Times.
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В субботу россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу Игр на дистанции 1500 м. Золото выиграл южнокорейский спортсмен Ли Хё Джун, вторым стал Кнегт. Эта победа стала первой для хозяев Игр на домашней Олимпиаде.
После завершения соревнований в честь медалистов была организована цветочная церемония. На одной из фотографий можно заметить, что Кнегт держит в руках игрушку в виде талисмана Олимпиады и показывает средний палец. В Южной Корее этот жест голландца восприняли как неуважение к победителю соревнований и принимающей стороне.
«Похоже, что во время цветочной церемонии я показал средний палец, — попытался объяснить ситуацию Кнегт. — Это было не специально. Я просто очень плохо получился на фотографии, но это не специально. Я просто держал игрушку».
Кнегт не в первый раз оказывается участником подобного скандала. На чемпионате Европы по
Как отмечает издание, в связи с этим значительная часть южнокорейской общественности нашла неубедительными оправдания Кнегта, что он не специально показал неприличный жест. Многие жители Южной Кореи оставляют недовольные и оскорбительные сообщения на страницах голландца в социальных сетях.
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