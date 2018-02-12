Завтра на Играх. Внимание, лыжный спринт!

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Прежде всего — в керлинге, где уже состоялся матч за бронзу в новой олимпийской дисциплине дабл-микст между нашими и норвежцами. Сегодня Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким бились против швейцарцев в полуфинале, но в итоге, из-за ошибки при исполнении последнего броска в последнем энде, вынуждены были капитулировать. Сумели ли российские керлеры реабилитироваться и способны ли завершить турнир на положительной ноте?

Ну, а завтра днем — конечно, лыжи. Да не просто лыжи, а спринт, где наши все последние годы выступали особенно хорошо. Правда, в Пхенчхане не будет Сергея Устюгова и Натальи Матвеевой. Но у нас есть перспективная молодежь, которую карающая рука (хотя рука ли это?) МОК все-таки пощадила. И Юлия Белорукова, и Александр Большунов уже не раз пробивались в финалы этапов Кубка мира и имеют в своем активе по несколько медалей.

Правда, в случае с Большуновым не очень понятно, в какой он сейчас форме. Спортсмена собирались отправить на молодежный ЧМ, но он заболел и из-за этого пропустил несколько гонок, включая стартовый скиатлон в Пхенчхане. Кроме того, не надо забывать, что в мужском спринте есть бесспорный фаворит — Йоханнес Клэбо. В нынешнем сезоне этот 21-летний норвежец практически не проигрывает.

С другой стороны, и у Большунова, и у Белоруковой «классика», пардон за оксюморон, — это самый настоящий конек. Любимый, коронный стиль. Так что посмотрим. Очень многое будет зависеть от полуфиналов, где для попадания в «золотой забег» часто требуется известная доля удачи.

Среди остальных наших участников завтрашней программы Игр хватает записных статистов. Вроде саночницы Екатерины Батуриной или конькобежца Сергея Трофимова. Вот если бы «полуторку» бежал не Трофимов, а рекордсмен мира Денис Юсков, тогда другое дело. Но, что называется, не судьба.

В шорт-треке будет поинтереснее. Хотя Софье Просвирновой на ее любимой «пятисотке» достался весьма непростой четвертьфинал: с двумя китаянками, включая признанную специалистку по этой спринтерской дистанции Фань Кесинь, а также с темнокожей лидершей сборной США Мааме Бини. Похоже, тут будет большая драка. А ведь это только одна четвертая…

День 6-й

13 февраля, вторник

Разыгрывается 8 комплектов наград

Керлинг

Дабл-микст

3.05. Матч за 3-е место. Норвегия — Россия.

14.05. Финал. Канада — Швейцария.

Сноуборд

4.00. Хаф-пайп. Женщины. Финал. Россия не участвует.

7.00. Хаф-пайп. Мужчины. Квалификация. От России: Никита Автанеев.

Горные лыжи

5.30. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. От России: Павел Трихичев.

9.00. Мужчины. Комбинация. Слалом. От России: Павел Трихичев.

Хоккей

Женщины. Групповой турнир

10.40. Группа А. 2-й тур. Канада — Финляндия.

15.10. Группа А. 2-й тур. США — Россия.

Лыжи

Спринт. Классический стиль

11.30. Женщины. Квалификация. От России: Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Алиса Жамбалова.

12.05. Мужчины. Квалификация. От России: Александр Большунов, Александр Панжинский, Алексей Виценко, Андрей Мельниченко.

14.00. Женщины. ¼ финала.

14.25. Мужчины. ¼ финала.

14.55. Женщины. ½ финала.

15.05. Мужчины. ½ финала.

15.25. Женщины. Финал.

15.34. Мужчины. Финал.

Шорт-трек

13.00. 500 м. Женщины. ¼ финала. От России: Софья Просвирнова.

13.26. 1000 м. Мужчины. Предварительный раунд. От России: Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников.

14.11. 500 м. Женщины. ½ финала.

14.32. Эстафета 5000 м. Мужчины. ½ финала. Россия не участвует.

15.07. 500 м. Женщины. Финал.

Сани

13.30. Женщины. 3-я попытка. От России: Екатерина Батурина.

15.00. Женщины. 4-я попытка. От России: Екатерина Батурина.

Коньки

14.00. 1500 м. Мужчины. От России: Сергей Трофимов.

Время начала всех соревнований — московское.