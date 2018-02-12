Завтра на Играх. Внимание, лыжный спринт!
Во вторник нет ни фигурного катания, ни биатлона. Но
кое-какие шансы на медали у наших спортсменов имеются.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Прежде всего — в керлинге, где уже состоялся матч за бронзу в новой олимпийской дисциплине
Ну, а завтра днем — конечно, лыжи. Да не просто лыжи, а спринт, где наши все последние годы выступали особенно хорошо. Правда, в Пхенчхане не будет Сергея Устюгова и Натальи Матвеевой. Но у нас есть перспективная молодежь, которую карающая рука (хотя рука ли это?) МОК
Правда, в случае с Большуновым не очень понятно, в какой он сейчас форме. Спортсмена собирались отправить на молодежный ЧМ, но он заболел и
С другой стороны, и у Большунова, и у Белоруковой «классика», пардон за оксюморон, — это самый настоящий конек. Любимый, коронный стиль. Так что посмотрим. Очень многое будет зависеть от полуфиналов, где для попадания в «золотой забег» часто требуется известная доля удачи.
Среди остальных наших участников завтрашней программы Игр хватает записных статистов. Вроде саночницы Екатерины Батуриной или конькобежца Сергея Трофимова. Вот если бы «полуторку» бежал не Трофимов, а рекордсмен мира Денис Юсков, тогда другое дело. Но, что называется, не судьба.
В
День 6-й
13 февраля, вторник
Разыгрывается 8 комплектов наград
Керлинг
3.05. Матч за 3-е место. Норвегия — Россия.
14.05. Финал. Канада — Швейцария.
Сноуборд
4.00.
7.00.
Горные лыжи
5.30. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. От России: Павел Трихичев.
9.00. Мужчины. Комбинация. Слалом. От России: Павел Трихичев.
Хоккей
Женщины. Групповой турнир
10.40. Группа А. 2-й тур. Канада — Финляндия.
15.10. Группа А. 2-й тур. США — Россия.
Лыжи
Спринт. Классический стиль
11.30. Женщины. Квалификация. От России: Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Алиса Жамбалова.
12.05. Мужчины. Квалификация. От России: Александр Большунов, Александр Панжинский, Алексей Виценко, Андрей Мельниченко.
14.00. Женщины. ¼ финала.
14.25. Мужчины. ¼ финала.
14.55. Женщины. ½ финала.
15.05. Мужчины. ½ финала.
15.25. Женщины. Финал.
15.34. Мужчины. Финал.
13.00. 500 м. Женщины. ¼ финала. От России: Софья Просвирнова.
13.26. 1000 м. Мужчины. Предварительный раунд. От России: Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников.
14.11. 500 м. Женщины. ½ финала.
14.32. Эстафета 5000 м. Мужчины. ½ финала. Россия не участвует.
15.07. 500 м. Женщины. Финал.
Сани
13.30. Женщины. 3-я попытка. От России: Екатерина Батурина.
15.00. Женщины. 4-я попытка. От России: Екатерина Батурина.
Коньки
14.00. 1500 м. Мужчины. От России: Сергей Трофимов.
Время начала всех соревнований — московское.
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