Олимпийские капитаны России. От Быкова до Дацюка

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Альбервилль-1992. Вячеслав Быков

Ту Объединённую команду принято сравнивать с нынешней сборной России из-за схожих сопутствующих обстоятельств. Фигура капитана сборной также имеет некоторое сходство: в Пхёнчхане букву «С» будет носить авторитетный Павел Дацюк, а в Альбервилле эта роль была отведена опытнейшему Вячеславу Быкову.

К моменту старта Олимпиады-1992 Быков уже был чемпионом Калгари-1988 и успешно играл за швейцарский «Фрибур», став впоследствии одной из легенд клуба.

В 8 матчах на ОИ-1992 Быков набрал 11 (4+7) очков и вошёл в символическую сборную. Та Олимпиада стала для него последней в роли игрока, который, очевидно, уже тогда начал задумываться о будущей тренерской карьере.

Лиллехаммер-1994. Александр Смирнов

Смирнов — уроженец Воскресенска, и за год до Олимпиады он сменил «Химик», где отыграл 10 сезонов, на финский ТПС. В сезоне-1992/93 съездил на чемпионат мира, а на следующий год стал капитаном олимпийской сборной, которая по своему составу выглядела достаточно скромно — в разгаре была волна отъездов всех лучших россиян за океан. Будучи защитником, Смирнов вдохновлял партнёров не голами, а правильным отношением к делу и лидерскими качествами в раздевалке. В восьми матчах в Лиллехаммере Александр отметился одной заброшенной шайбой в ворота сборной Австрии, а в полуфинале российская оборона с ним во главе не смогла сдержать шведов, у которых блистали Матс Сундин и Петер Форсберг. Не спаслись от «трёх корон» и канадцы, проигравшие в финале, а Смирнов после Олимпиады отправился играть сначала в Австрию, потом в Норвегию, а два последних сезона работает помощником в «Ак Барсе».

Нагано-1998. Павел Буре

Игры в Нагано получились историческими — впервые на Олимпиаду приехали игроки из НХЛ, подняв престиж турнира на неимоверную высоту.

Однако российская сборная переживала непростые последствия конфликтов игроков с федерацией хоккея из-за неважной организации Кубка мира за два года до этого. В связи с этим отказались ехать в сборную такие авторитетные игроки, как Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов, а капитанскую нашивку получил наш самый яркий нападающий — Павел Буре. Своей искромётной игрой он вдохновлял и партнёров, и болельщиков, а его пять голов в полуфинальной встрече со сборной Финляндии стали вершиной его карьеры в национальной команде. Серебро, завоёванное в 1998-м командой Буре, до сих пор остаётся лучшим достижением сборной России на Олимпийских играх.

Солт-Лейк-Сити-2002. Игорь Ларионов

Ларионов пожалел о своём отказе ехать в сборную уже по ходу Олимпиады в Нагано, и четыре года спустя вопрос о том, стоит ли участвовать в Играх, для него уже не стоял. Сборную тогда доверили давнему другу и партнёру Ларионова Вячеславу Фетисову, и 41-летний Профессор вполне заслуженно получил статус капитана. Ларионов стал олимпийским чемпионом ещё в 1984 и 1988 годах, но усилий команды, в которой были объединены его опыт и со страстью молодых Афиногенова, Ковальчука и Самсонова, хватило лишь на бронзу. Сам Игорь набрал на тех Играх три очка за результативные передачи, и это были его последние матчи за сборную.

Турин-2006. Алексей Ковалёв

«Матчи НХЛ показывают ночью, а ночью я сплю», — сказал главный тренер сборной Владимир Крикунов незадолго до старта Олимпиады-2006, но капитаном всё-таки назначил игрока из-за океана.

Ковалёв не поехал в Нагано из-за травмы, но в Солт-Лейк-Сити сыграл вполне успешно, забив три гола в шести матчах.

В партнёры Алексею были определены Павел Дацюк и Илья Ковальчук, и это сочетание выступило просто великолепно: Ковалёв в восьми играх набрал 6 (4+2) очков, Дацюк — 8 (1+7), а Ковальчук — 5 (4+1). Однако, несмотря на все усилия лидерского звена, сборная России не смогла повторить успех двух предыдущих Олимпиад и осталась без медалей, заняв четвёртое место.

Ванкувер-2010. Алексей Морозов

К моменту старта Олимпиады в Ванкувере Морозов уже три года был капитаном казанского «Ак Барса», показывая свой лучший хоккей в карьере.

Именно Алексею была доверена честь нести флаг всей нашей делегации на церемонии открытия, но вдохновить команду на успешное выступление форварду не удалось.

Морозова объединили в одной тройке с одноклубником Данисом Зариповым и Сергеем Зиновьевым, который в том сезоне перешёл в «Салават Юлаев». Увы, но турнирный путь сборной России оказался чрезвычайно коротким: после трёх матчей в группе последовал шокирующий четвертьфинал с Канадой, разрушивший все надежды. Морозов и Зарипов забросили по две шайбы в четырёх матчах, но вся команда вряд ли заслужила положительных оценок за турнир.

Сочи-2014. Павел Дацюк

Справедливость выбора капитана на домашней Олимпиаде не оспаривал никто, поскольку именно Павел Дацюк был к тому моменту самым титулованным хоккеистом сборной. Признанный авторитет, шикарная репутация, два кубка Стэнли и масса индивидуальных наград — всё это делало Павла настоящим лидером, и этот статус он вполне подтвердил. Вместе с Александром Радуловым он стал самым результативным хоккеистом сборной России (по 6 очков в пяти матчах), но привести команду к медалям не сумел — в четвертьфинале наша сборная уступила финнам.

Пхёнчхан-2018. Павел Дацюк

В Корее капитан Дацюк сделает вторую попытку вместе со сборной добраться до олимпийского золота. После Сочи-2014 Павел добавил в свою копилку наград победу в Кубке Гагарина, но бронза Игр в Солт-Лейк-Сити остаётся его единственной олимпийской медалью.

«Конечно, Олимпиада потеряет интерес от отсутствия игроков из НХЛ, но олимпийская медаль цены не потеряет. Её надо завоевать, это не так легко.

Цитата Готовимся все вместе, занимаемся. Готовимся, работаем над физическим состоянием, многое будет зависеть от него.

Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром для себя. Защищать свою страну — самое достойное, что может быть", — заявил Дацюк перед стартом Игр.

Максим Замятин