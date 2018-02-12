А так ли плох Пихлер? У Швеции сенсационная медаль
Тренер, которого не поняли в России, добивается результата с другой сборной.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Весной 2014 года почти все российские болельщики выдохнули. Вольфганг Пихлер оставил российскую сборную. Его мало, кто любил, но что еще хуже — почти никто не доверял. Общественность была уверена, что все неудачи наших женщин связаны исключительно с этим немцем. Многие наши тренеры отказывались идти с ним на контакт. Одних задевал его шоколадный контракт (а чем мы хуже?), другие не верили в его методики (мы знаем все лучше еще лучше).
Он так и не понял нас, а мы — его. Но время показало, что при всей неоднозначности подходов, результат при нем был заметно лучше, чем сейчас. То, что тогда казалось неудачей, сейчас принималось бы на «ура». Безусловно, никаких чудесных преображений с российской сборной при Пихлере не происходило, но, может быть, дело в том, что ему так и не дали полноценно попробовать? Помпезно пригласить, предложить шикарную зарплату, но так и не дать реальных рычагов, а вместо поддержки обильно критиковать — зачем вообще все это было затевать? Нечто похожее сейчас, кстати, происходит и с Рикко Гроссом. Вы удивитесь, если после этого сезона он покинет российскую команду, а потом подготовит призера Олимпийских игр-2022 в другой сборной? Вот и я о том же.
Когда Пихлер возглавил шведскую — откровенно среднюю — команду, едва ли
Посмотрите, что творит шведская молодежь здесь, в Пхенчхане. В спринте седьмое место занимает 22-летняя Ханна Эберг, а в преследовании она же забирается уже на пятую позицию, в упорной борьбе на финише проиграв призеру спринта Марте Ольсбу. 20-летний Себастьян Самуэльссон и вовсе стал одной из главных сенсаций биатлонного турнира. Парень, который никогда не забегал даже в десятку Кубка мира, сначала отыграл на последнем круге 7 секунд у действующего чемпиона мира Бенедикта Долля, а на финише «съел» его. Невероятно, но Самуэльссон показал абсолютно лучший ход по дистанции — он превзошел даже Мартена Фуркада.
Эти шведские ребята, уверен, ничуть не талантливее тех же Антона Бабикова и Татьяны Акимовой. Просто их сумели подвести именно к главному старту, подобрали те самые ключики. У нас же о тонких настройках говорить не приходится, тут бы с толстыми разобраться…
Наверное, нельзя связывать подъем шведской сборной исключительно с Пихлером,
Да и факт остается фактом: у Вольфганга был результат до работы с российской сборной, есть после.
Так, может быть, дело
Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана
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|12.02.2018 15:00
|Олимпийский турнир
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|32.51,7
|2
|Себастьян Самуэльссон
|Швеция
|+12,0
|3
|Бенедикт Долль
|Германия
|+15,1
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.02,6
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.02,7
|6
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.03,1
|7
|Симон Дестье
|Франция
|+01.03,7
|8
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.14,1
|9
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.26,3
|10
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.32,7