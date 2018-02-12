А так ли плох Пихлер? У Швеции сенсационная медаль

Весной 2014 года почти все российские болельщики выдохнули. Вольфганг Пихлер оставил российскую сборную. Его мало, кто любил, но что еще хуже — почти никто не доверял. Общественность была уверена, что все неудачи наших женщин связаны исключительно с этим немцем. Многие наши тренеры отказывались идти с ним на контакт. Одних задевал его шоколадный контракт (а чем мы хуже?), другие не верили в его методики (мы знаем все лучше еще лучше).

Он так и не понял нас, а мы — его. Но время показало, что при всей неоднозначности подходов, результат при нем был заметно лучше, чем сейчас. То, что тогда казалось неудачей, сейчас принималось бы на «ура». Безусловно, никаких чудесных преображений с российской сборной при Пихлере не происходило, но, может быть, дело в том, что ему так и не дали полноценно попробовать? Помпезно пригласить, предложить шикарную зарплату, но так и не дать реальных рычагов, а вместо поддержки обильно критиковать — зачем вообще все это было затевать? Нечто похожее сейчас, кстати, происходит и с Рикко Гроссом. Вы удивитесь, если после этого сезона он покинет российскую команду, а потом подготовит призера Олимпийских игр-2022 в другой сборной? Вот и я о том же.

Когда Пихлер возглавил шведскую — откровенно среднюю — команду, едва ли кто-то ждал от него чудес. Но спустя какое-то время молодые 20-летние ребята начали стабильно «кусаться» в эстафетах и заскакивать в топ-10 личного зачета. Если по началу это казалось стечением обстоятельств, то сейчас стало нормой. Все привыкли.

Посмотрите, что творит шведская молодежь здесь, в Пхенчхане. В спринте седьмое место занимает 22-летняя Ханна Эберг, а в преследовании она же забирается уже на пятую позицию, в упорной борьбе на финише проиграв призеру спринта Марте Ольсбу. 20-летний Себастьян Самуэльссон и вовсе стал одной из главных сенсаций биатлонного турнира. Парень, который никогда не забегал даже в десятку Кубка мира, сначала отыграл на последнем круге 7 секунд у действующего чемпиона мира Бенедикта Долля, а на финише «съел» его. Невероятно, но Самуэльссон показал абсолютно лучший ход по дистанции — он превзошел даже Мартена Фуркада.

Эти шведские ребята, уверен, ничуть не талантливее тех же Антона Бабикова и Татьяны Акимовой. Просто их сумели подвести именно к главному старту, подобрали те самые ключики. У нас же о тонких настройках говорить не приходится, тут бы с толстыми разобраться…

Наверное, нельзя связывать подъем шведской сборной исключительно с Пихлером, все-таки в ней работают и другие специалисты. Он только главный тренер, а у женской и мужской команд есть свои наставники. Хотя Самуэльссон отметил, что именно Вольфганг является его личным тренером.

Да и факт остается фактом: у Вольфганга был результат до работы с российской сборной, есть после.

Так, может быть, дело все-таки не в нем, а в нас?

Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана