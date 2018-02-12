Фуркад хочет, чтобы МОК объяснил, почему Шипулина не допустили на Игры

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«Это очень сложный вопрос. Мы, атлеты, хотим знать больше. Мы рады, что Антон Бабиков и Матвей Елисеев (российские биатлонисты — ред.) участвуют в Олимпиаде. Но нам сложно понять, почему Шипулин не может участвовать в Играх. Хотим знать причины от МОК», — сказал Фуркад журналистам.

По решению МОК российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане выступают в нейтральном статусе под олимпийским флагом. Россияне могли поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску. Ряд лидеров сборной России, включая Шипулина, не получили приглашения от МОК на Игры-2018.