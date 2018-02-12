Францоуз начнет ОИ в качестве основного вратаря чехов

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Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Чехи сыграют в одной группе с командами Канады, Швейцарии и Южной Кореи. В первом матче турнира чехи в четверг сыграют против корейцев.

«Совместно с тренером вратарей решено, что турнир в качестве основного вратаря начнет Павел Францоуз», — сказал Яндач журналистам.