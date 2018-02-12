Вюст выиграла золото ОИ и установила рекорд по медалям в конькобежном спорте
КАННЫН, 12 фев — РИА Новости. Голландская конькобежка Ирен Вюст завоевала золотую медаль Игр-2018 в Пхенчхане на дистанции 1500 метров и стала рекордсменкой по количеству олимпийских наград в конькобежном спорте.
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Вюст пробежала дистанцию за 1 минуту 54,35 секунды. Серебряную медаль завоевала японка Михо Такаги (+0,20 секунды), бронза досталась еще одной голландке Маррит Ленстре (+0,91).
Эта золотая медаль стала 10-й олимпийской наградой в карьере Вюст, и она обошла предыдущую рекордсменку — немку Клаудию Пехштайн, на счету которой девять олимпийских медалей. Также Вюст завоевала свое пятое олимпийское золото.
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