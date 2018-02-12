Четыре россиянки вышли в финал Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина
ПХЕНЧХАН, 12 фев — РИА Новости. Россиянки Ирина Аввакумова, Софья Тихонов, Александра Кустова и Анастасия Баранникова вышли в финал в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пхенчхане.
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В первом раунде Аввакумова показала четвертый результат — 114,7, Баранникова — 83,7 (17-й), Кустова — 77,3 (21-й), Тихонова — 75,0 (24-й).
Финал в данном виде программы состоится позднее в понедельник.
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