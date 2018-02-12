Канадский фристайлист Кингсбери стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в могуле

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В главном финале Кингсбери набрал 86,63 балла. Серебро досталось австралийцу Мэттью Грэму (82,57). Бронза у японца Даити Хары (82,19).

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи россиянин Александр Смышляев занял 15-е место в первом финальном заезде и завершил борьбу за медали.

Кингсбери завоевал свое первое олимпийское золото в карьере. Четыре года назад на Играх в Сочи он стал серебряным призером.