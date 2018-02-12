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12 февраля 2018, 18:03 | Керлинг | Р-Спорт

Брызгалова и Крушельницкий: Посмеялись над сравнениями с героями фильмов

КАННЫН, 12 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова рассказала, что они с Александром Крушельницким посмеялись над тем, что их сравнили с героями известных фильмов.

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© РИА "Новости"

Журналист Yahoo! Sports Дэн Ветцел сравнил Брызгалову с героиней фильмов про Джеймса Бонда, а Крушельницкого — с героем фильма «Форсаж».

«Мы слышали это. Просто посмеялись», — сказала Брызгалова журналистам.

Тренер же сборной России Василий Гудин посоветовал американцам все же внимательнее следить за самой игрой, а не за внешностью спортсменов. «Ребята по поводу этих сравнений смеются. Пусть они (американские журналисты) посмотрят повнимательнее керлинг, эти ребята два с половиной года играют в одном составе, одни и те же. Обратите внимание, товарищи американцы!», — отметил Гудин.
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Керлинг

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