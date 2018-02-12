Биатлон. Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).
Серебро завоевал швед Себастиан Самуэльссон. Тройку призёров замкнул представитель Германии Бенедикт Долль. Единственный представитель России, Антон Бабиков, финишировал 40-м.
Фуркад стал трёхкратным олимпийским чемпионом.
Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Мужчины. Гонка преследования
1. Мартен Фуркад (Франция) — 32.51,7 (1).
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +12,0 (1).
3. Бенедикт Долль (Германия) — +15,1 (1)…
40. Антон Бабиков (Россия) — +4.30,1 (4).
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