Феномен Кошечкина. Почему Василий внезапно стал основным вратарем нашей сборной

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Итак, 34-летний голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин — основной голкипер сборной России. Обычно тренеры нашей команды темнят до последнего и ссылаются на мнение наставника вратарей Рашита Давыдова — как он решит? А вот перед Олимпиадой сперва Олег Знарок, а потом и его помощник Харийс Витолиньш твердо заявили: Кошечкин — № 1 в сборной. И точка.

Ничего необычного в том, что именно Василий начнет защищать ворота нашей команды на престижном турнире вроде бы и нет. «Ехать на Олимпиаду с двумя молодыми вратарями — неоправданный риск! Знарок принял архиправильное решение, пригласив Кошечкина». Таково мнение нашего мудрого эксперта, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова.

За Кошечкина вообще много плюсов. Он провел за сборную 51 матч. В 31-й встрече одержал победу. Девять раз сыграл «на ноль».

В этом сезоне сыграл в двух товарищеских матчах — против сборных Белоруссии и Кореи. А также дважды на Кубке Первого канала — против шведов и канадцев. И пропустил в этих четырех встречах всего две шайбы. Впечатляет!

И все же — почему Кошечкин попал в команду Знарка именно сейчас? Ведь на протяжении четырех лет он не принимал участие ни в одном чемпионате мира после смены главного тренера сборной России в 2014 году.

Я напомню, что последний раз Василий сыграл за национальную команду на ЧМ в 2013-м. И этот матч стал одним из самых болезненных фиаско в нашей хоккейной истории. Мы уступили французам 1:2, 9 мая… К вратарю, кстати, претензий не было. Сплоховали нападающие.

Через год Знарок пригласил Кошечкина на ЧМ-2014 в Минск. Василий отказался, сославшись на усталость — его «Магнитка» только что вырвала в финале Кубок Гагарина в весьма нервном противостоянии с «Левом».

После этого в сборной о Кошечкине забыли, сделав ставку на молодежь — Илью Сорокина и Игоря Шестеркина. Если пробовали на этапах Евротура кого-то еще, то в основном из этой же возрастной группы.

И вдруг — чудесное воскрешение Василия в сборной. Меньше, чем за два месяца до начала Олимпиады. Фантастика?

Не совсем. Рок, безусловно, вмешался. Смотрите, накануне Кубка Первого канала небольшую травму получает вратарь СКА Шестеркин. На московский турнир нужна замена. Причем, весьма достойная.

И вот тут вспоминают о Кошечкине! Не могу утверждать, но сильно подозреваю, что тут была скорее рекомендация не тренера вратарей, а главного тренера СКА и сборной России.

Ведь Знарок видел весной в финале Кубка Гагарина воочию, что Василий умеет делать в воротах. Армейцы одолели «Магнитку» по делу. Но сразу после «золотого» матча произошло небывалое для КХЛ событие! Лучшим игроком плей-офф признали не игрока из клуба-победителя, как это обычно бывает. А вратаря уступившего «Металлурга». И я уверен, что Знарок был не против этого решения. Возможно, сам его инициировал.

Олег Валерьевич вообще любит наблюдать за соперниками на стадии финала. Еще один яркий пример из этой серии — челябинский форвард Валерий Ничушкин, на которого Знарок сразу положил глаз после финала Кубка Гагарина-2013. И который сейчас наверняка был бы в нашей олимпийской сборной, если бы МОК не затеял политическую «охоту на ведьм».

Кошечкину, впрочем, в декабре просто дали шанс. А он его использовал на 99 процентов, сыграл против шведов великолепно, пропустил всего одну шайбу — 3:1. Тренеры сборной призадумались. И устроили Василию еще одну проверку. Вновь брависсимо — сухая победа над канадцами, 2:0.

А что же Шестеркин? В конце декабря Игорь восстановился от травмы. Но вернувшись в ворота СКА дважды пропустил по четыре шайбы — от «Автомобилиста» и минского «Динамо». Питерцы в этих встречах уступили.

Думаю, что именно в тот момент рокировка Кошечкин — Шестеркин и утвердилась окончательно в головах тренерского штаба сборной.

Василия продолжили проверять в контрольных встречах. И он ни разу не ошибся. А разогнавшись, так сказать, по инерции отодвинул на второй план вслед за Шестеркиным и Сорокина.

Правильный ли это ход? Ответит Олимпиада. Меня лично, повторюсь, слегка напрягает некоторая поспешность всех этих перемен на самом ответственном участке команды. К тому же Кошечкин — габаритный вратарь. А у большинства высоких голкиперов есть привычка слишком рано опускаться на колени. И, таким образом, давать возможность сопернику атаковать верхние углы ворот…

Но тренеры сборной наверняка чувствуют команду и ее игроков гораздо лучше. В конце концов и знаменитый «пондус» Игоря Захаркина никто не отменял. А с Василием за спиной нашим играть пока комфортно. Тут не поспоришь.